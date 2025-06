Orages et canicule : des phénomènes intenses dans 17 départements... Plus de 60 vigilances activées

Un nouvel épisode orageux est annoncé ce vendredi 13 juin dans plusieurs régions alors que les fortes chaleurs sont encore au rendez-vous et 17 départements sont placés en vigilances orange. 57 alertes ont été activées en plus de 4 vigilances pour la canicule.

Les orages et la canicule touchent quotidiennement la France depuis le début de la semaine et c'est encore le cas ce vendredi 13 juin. Un nouvel épisode orageux va survoler plusieurs régions de la moitié ouest du pays au fil de la journée selon Météo France qui place au total 57 départements en vigilance pour les orages. Ces événements seront cependant plus intenses dans certaines régions qui sont placés en alerte orange, c'est le cas pour 17 départements du Sud-Ouest, de Normandie et des Hauts-de-France. Dans le détails, les territoires concernés sont : le Calvados, la Dordogne, l'Eure, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, la Manche, la Mayenne, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Sarthe, la Seine-Maritime et la Somme.

Les orages vont éclater dès la fin de matinée dans les département du Nord-Ouest en commençant par la façade atlantique avant de gagner les Pays de la Loire et la Basse-Normandie dans l'après-midi. C'est là qu'ils s'intensifieront avant de balayer "toute la région Normandie et atteindre l'ouest des Hauts-de-France en soirée". Ces orages "seront accompagnés de fortes rafales de vent, de l'ordre de 100 km/h, localement 110/120 km/h, de fortes précipitations et de chutes de grêle moyenne à grosse". Du côté des pluies, jusqu'à 30 ou 50 mm sont attendus en 2 à 3 heures. En parallèle, "l'activité électrique sera intense" prévient Météo France.

Dans le Sud-Ouest, les orages ne sont attendus que dans la soirée, mais ils donneront parfois de "fortes chutes de grêle" avec des grêlons d'un diamètre souvent supérieur à 2 cm, ainsi que "de fortes rafales allant jusqu'à 100 km/h et des cumuls de pluie pouvant devenir important avec 30 à 50 mm en seulement 3 heures. "Ces orages devraient perdre de leur vigueur en fin de soirée et nuit suivante". Météo France prévient que "des phénomènes localement violents restent possibles" dans les départements limitrophes de la zone placée en vigilance orange.

En plus des 17 départements en vigilance orange, 40 sont placés en alerte jaune : l'Aisne, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, les Côtes-d'Armor, la Creuse, l'Eure-et-Loir, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Maine-et-Loire, le Marne, le Morbihan, le Nord, l'Oise, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne et l'Yonne en plus des départements d'Ile-de-France (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val d'Oise).

Jusqu'à 35°C et des vigilances canicule

Les orages sont en parties dues aux fortes chaleurs qui touchent le pays ces derniers jours. La chaleur est encore de mise ce vendredi avec plus de 30°C attendus dans de nombreuses villes de France selon Météo France. Du côté des températures maximales, il est prévu 31°C à Biarritz, Perpignan et Lille, 32°C à Marseille et Toulouse, 33°C à Paris, Tours, et Bordeaux, 34°C à Lyon , Nancy, Strasbourg et Dijon, 35°C à Clermont-Ferrand et Limoges. Météo France place toujours quatre départements du centre-est en vigilance jaune canicule ce vendredi 13 juin : l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal et l'Isère.