LEONARDO SERIE. France 2 lance ce lundi 7 février la série "Leonardo", qui propose de peindre le portrait de cet artiste génial. Mais les faits racontés dans la série sont-ils fidèle à la réalité historique ?

[Mis à jour le 7 février 2022 à 20h45] Leonardo propose aux téléspectateurs de France 2 de découvrir la vie de Léonard de Vinci. La série s'ouvre sur l'arrestation de l'artiste, accusé du meurtre de sa muse, Caterina da Cremona. Mais les historiens peuvent l'assurer, il s'agit là d'une intrigue totalement romancée par les scénaristes : Léonard de Vinci n'a jamais été soupçonné de meurtre au cours de sa vie, et Caterina da Cremona n'a jamais existé.

Cet élément fictif ne sert que d'élément déclencheur pour lancer la série, qui se consacre davantage à peindre le portrait de De Vinci plutôt que de proposer une intrigue policière. D'autres différences avec la réalité historique ont été pointées par les connaisseurs de la vie de l'artiste dans les différents épisodes de la série.

Dans Leonardo, le rôle-titre est tenu par l'acteur Aidan Turner (Poldark, Le Hobbit). Sa muse, Caterina da Cremona (qui est d'ailleurs un personnage inventé par la série), est incarnée par Matilda de Angelis (The Undoing). Notons également que l'acteur Freddie Highmore (Good Doctor) a été choisi pour incarner l'enquêteur qui va résoudre le mystère de la mort de la jeune femme. Au casting, les téléspectateurs reconnaîtront également James D'Arcy (Broadchurch, Agent Carter) ou encore Giancarlo Giannini (Casino Royal). Leonardo est une série en 8 épisodes diffusée chaque lundi soir sur France 2 dès 21h10.

Synopsis - Léonard de Vinci est le principal suspect du meurtre de Catarina da Cremona, une fille du peuple devenue sa muse et sa maîtresse. Stefano Giraldi, est chargé de l'enquête. Mais la vie est la personnalité de cet artiste génial va le fasciner.

Aidan Turner : Leonardo de Vinci

Matilda de Angelis : Catarina da Cremona

Freddie Highmore : Stefano Giraldi

Carlos Cuevas : Salai

James D'Arcy : Ludovico Sforza

Robin Renucci : Piero da Vinci

Maria Vera Ratti : Lisa del Giocondo

Giancarlo Giannini : Andrea del Verrocchio

Alessandro Sperduti : Tommaso Masini

Antonio de Matteo : Galeazzo Sanseverino

Pierpaolo Spollon : Michelangelo Buonarroti

Giovanni Scifoni : Luca Pacioli

Poppy Gilbert : Ginevra de Benci

Edan Hayhurst : Gian Galeazzo Sforza

Gabriel Lo Giudice : Marco

Miriam Dalmazio : Béatrice d'Este

Flavio Parenti : Bernardo Bembo

Max Bennett : Cesare Borgia

Andrew Knott : Alfonso

Massimo de Santis : Rinaldo Rossi

Josafat Vagni : Giulio

Claudio Castrogiovanni : Ramiro

Sergio Albelli : Amerigo Benci

Leonardo est une série diffusée sur France 2 dès le lundi 7 février 2022. Deux épisodes chaque semaine sont à découvrir : la série historique comportant huit épisodes, la diffusion sur la Deux s'achève le 28 février 2022. Si vous avez raté un épisode, sachez que la plateforme france.tv propose de retrouver chaque épisode en replay streaming.

Leonardo est une série historique diffusée en France sur la chaîne France 2 depuis le 7 février 2022. Elle est également disponible en streaming pour les abonnés de la plateforme MyCanal. C'est la seule plateforme de streaming par abonnement en France qui propose les huit épisodes Leonardo. Notons également que la série est disponible à l'achat en VOD sur Apple TV et Orange.

Leonardo est une série dont la première saison est diffusée sur France 2 dès le lundi 7 février 2022. Diffusée en avril 2021 outre-Manche et sur Prime Video outre-Atlantique, on sait déjà qu'une saison 2 est en préparation. Les producteurs l'ont annoncé lors de la mise en ligne de la série sur la plateforme de streaming d'Amazon le 16 avril 2021. Cette suite, qui retrouve Aidan Turner dans le rôle de l'artiste, se concentrera sur les années qu'il a pu passé à Rome, et verra notamment sa rivalité avec les artistes Michel-Ange et Raphaël.