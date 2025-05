Fusillade mortelle à Washington : un acte "terroriste" contre le musée juif, et un suspect "antisémite" ?

L'homme suspecté de la fusillade ayant tué employés de l'ambassade d'Israël aux États-Unis, dans la soirée du 21 mai, a été inculpé pour assassinats. Le FBI considère l'attaque comme un "acte de terrorisme" et privilégient également la piste d'une attaque antisémite.

En direct

08:25 - Le suspect Elias Rodriguez identifié comme un militant pro-palestinien Le caractère antisémite de la fusillade à Washington fait peu de doute aux yeux de certaines autorités et du président américain. Le suspect qui s'en est pris à des représentants de l'ambassade israélienne aux Etats-Unis, et à proximité d'un musée juif, a été identifié comme étant un militant pro-palestinien : il a scandé "Free Palestine" au moment de son interpellation et des affiches de soutien à Gaza ont été retrouvées à son domicile perquisitionné.

08:04 - La fusillade qualifiée "d'acte de terrorisme" par le FBI Le FBI considère la fusillade mortelle perpétrée devant le musée juif de Washington comme un "acte de terrorisme". Dans les heures suivant le drame, les autorités fédérales évoquait déjà un "acte de violence ciblé". Le suspect, Elias Rodriguez, a été inculpé pour "assassinats" et "meurtres de responsables étrangers". Des charges supplémentaires pourraient être retenues contre lui.

22/05/25 - 22:56 - L’auteur des tirs inculpé pour assassinats Elias Rodriguez vient d’être inculpé pour assassinats, selon Washington.

22/05/25 - 22:27 - Jean-Noël Barrot réagi aux accusations d’Israël Le chef de a diplomatie Française réagi dans un poste sur X aux déclarations de Benyamin Nétanyahou. Le Premier ministre Israélien a accusé la France et d’autres pays d’encourager l’antisémitisme et l’action du Hamas. "La France est résolue à combattre l'antisémitisme partout où ce fléau sévit", assure le ministre Français. "La France est indéfectiblement attachée à la sécurité d'Israël et en a déjà fait la preuve par les actes", ajoute-t-il.

22/05/25 - 20:35 - Trump et Nétanyahou ont échangé aujourd’hui Donald Trump et Benyamin Nétanyahou se sont parlé aujourd’hui, a annoncé la Maison Blanche. Ils auraient parlé de l’Iran et de l’attaque à Washington.

22/05/25 - 20:04 - Benyamin Nétanyahou accuse la France, le Royaume-Uni et le Canada de défendre le Hamas Dans une allocution en anglais diffusée sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Israélien Benjamin Netanyahu accuse Londres, Paris et Ottawa d’encourager "les meurtriers de masse du Hamas". La France, le Royaume-Uni et le Canada avaient dénoncé les "actions scandaleuses" d’Israël sur la bande de Gaza. Le Premier ministre a assuré que les trois chefs d’État, Macron, Starmer et Carney, veulent que "l'armée de meurtriers de masse du Hamas survive, se réorganise et recommence encore et encore le massacre du 7-Octobre".

22/05/25 - 19:37 - Emmanuel Macron a adressé "nos pensées pour les familles et les proches des victimes" au président israélien Dans un message publié sur X, Emmanuel Macron assure avoir échangé avec Isaac Herzog, le président Israélien : "J’ai adressé nos pensées pour les familles et les proches des victimes" à son homologue.

22/05/25 - 18:57 - Que sait-on d’Elias Rodriguez ? Le principal suspect de l’attaque est Elias Rodriguez. L’homme âgé de 30 ans aurait reconnu les faits puis scandé "libérez, libérez la Palestine !", après son interpellation. Il serait originaire de Chicago, au nord du pays, aurait agi seul et ne serait pas connu des services de police américains.

22/05/25 - 18:26 - Qui sont les victimes de la fusillade à Washington Yaron Lischinsky et Sarah Milgrim sont les deux personnes abattues "à bout portant" lors de la fusillade à Washington. Ils travaillaient tous les deux à l'ambassade d'Israël dans la capitale américaine. En couple, les amoureux étaient sur le point de se fiancer selon l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Yaron Lischinsky avait "acheté une bague cette semaine avec l'intention de demander sa petite amie en mariage la semaine prochaine à Jérusalem". Ce que l'on sait des deux victimes. Lire l'article Yaron Lischinsky et Sarah Milgrim : qui sont les deux victimes juives de Washington ?

22/05/25 - 16:31 - Paris condamne "tout acte antisémite" et dénonce les propos "outranciers" d'Israël Ce jeudi matin, le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Saar assurait qu'il existait "un lien direct entre l’incitation à la haine antisémite et anti-israélienne" et que cela était le fait "d'organisations internationales, particulièrement en Europe". Ce qui ne passe pas du tout pour la France. Le Quai d'Orsay regrette des "propos parfaitement outranciers et parfaitement injustifiés", selon Christophe Lemoine, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. "La France a condamné, la France condamne et la France continuera à condamner toujours et sans ambiguïté tout acte antisémite", tance-t-il.

22/05/25 - 14:38 - Yarón Lischinsky, tué à Washington était chrétien Selon l’ambassadeur d’Israël en Allemagne Ron Prosor, Yarón Lischinsky - tué hier avec sa compagne devant un musée juif de Washington - était chrétien. "C’était un chrétien, un véritable amoureux d’Israël, il a servi dans l’armée israélienne et a choisi de consacrer sa vie à l’État d’Israël et à la cause sioniste. Il incarnait les valeurs judéo-chrétiennes et donnait l’exemple aux jeunes du monde entier", a ajouté le diplomate qui a été un temps son enseignant, auprès de Reuters.

22/05/25 - 14:30 - La surveillance des "sites liés à la communauté juive" renforcée en France Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a annoncé avoir demandé aux préfets de renforcer la surveillance en France des "sites liés à la communauté juive", ce jeudi. Dans un télégramme consulté par l’AFP, il précise que les dispositifs de sécurité mis en place doivent être "visibles et dissuasifs".

22/05/25 - 11:15 - Israël accuse des pays européens d’"incitation à la haine" Le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Saar, a accusé ce jeudi des pays européens d’"incitation à la haine" après la fusillade de Washington. "Il existe un lien direct entre l’incitation à la haine antisémite et anti-israélienne, et ce meurtre. Cette incitation est également le fait de dirigeants et de responsables de nombreux pays et organisations internationales, particulièrement en Europe", lance-t-il depuis Jérusalem.

22/05/25 - 11:13 - Le chef de la diplomatie israélienne a contacté le père d'une des victimes Le chef de la diplomatie israélienne indique s’être entretenu avec le père de l’une des victimes, Yaron Lischinsky, plus tôt jeudi. "Je lui ai dit que son fils était un combattant de notre front diplomatique, tombé comme un soldat sur le champ de bataille", indique Gideon Sa’ar.