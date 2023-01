"Les Disparus de la Forêt Noire" prend fin sur TF1 ce jeudi 12 janvier 2023. Peut-on espérer une suite sous la forme d'une saison 2 ? Ce que l'on sait.

Sommaire Synopsis

Casting

Diffusion

Replay

[Mis à jour le 12 janvier 2023 à 20h51] Les Disparus de la Forêt Noire se termine ce jeudi 12 janvier 2023. TF1 diffuse les deux derniers épisodes ce soir à partir de 21h10. Mais le polar porté par Hélène de Fougerolles et Grégory Fitoussi peut-il avoir une suite ? Difficile de répondre à cette question tant que la première chaîne n'a rien officialisé.

Notons toutefois que Les Disparus de la Forêt Noire se termine de manière surprenante et laisse des questions en suspens, ce qui pourrait ouvrir la porte à une potentielle saison 2 si les audiences sont au rendez-vous, mais aussi offrir un final percutant à cette série sombre. Notons que, pour les deux premiers épisodes la semaine dernière, plus de 5 millions de téléspectateurs ont répondu présents. Il faudra toutefois attendre une officialisation de la part de TF1, ou des créateurs de la série, pour connaître l'avenir de la série.

Synopsis - Un charnier de douze corps est découvert à la frontière franco-allemande. La juge d'instruction Camille Hartmann, qui a perdu la mémoire depuis un accident, a le sentiment que ces meurtres sont liés à un secret de son passé.

Hélène de Fougerolles : Camille Hartmann

Grégory Fitoussi : Erik Maes

Tchéky Karyo : Franz Agerland

Thierry Godard : Marc Hartmann

Astrid Whettnall : Birgit Scholtz

Victoria Eber : Iris Hartmann

Léo Mazo : Thomas Montal

Natalia Dontcheva : Hanne Katz

Sébastien Libessart : Klaus Mach

Bruno Wolkowitch : Alain Grimbert

Laëtitia Eïdo : Eva Stein

Les disparus de la Forêt Noire débute sa diffusion sur TF1 le 5 janvier 2023. Deux épisodes sont à voir en cette première soirée à partir de 21h10. La suite et fin de la série est diffusée la semaine suivante, jeudi 12 janvier 2023, toujours sur la même chaîne et à la même heure. Il est également possible de rattraper les épisodes en replay au lendemain de leur diffusion sur le site MyTF1.

Vous ne pouvez pas voir les épisodes de Les disparus de la Forêt Noire lors de leur diffusion TV sur TF1 ? Sachez que, comme l'ensemble des programmes diffusés sur la première chaîne, ils seront mis en ligne sur MyTF1 au lendemain de leur diffusion. La plateforme est gratuite, il suffit cependant de s'inscrire pour accéder aux programmes en replay streaming.