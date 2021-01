"Les petits meurtres d'Agatha Christie : pourquoi les acteurs ont changé ?"

LES PETITS MEURTRES. La saison 3 des Petits meurtres d'Agatha Christie voit l'arrivée de trois nouveaux personnages en remplacement des protagonistes précédents. Les raisons.

[Mis à jour le 29 janvier 2021 à 20h50] Pendant 27 épisodes, le commissaire Swan Laurence, sa secrétaire Marlène et la journaliste Alice Avril ont ravi les téléspectateurs de France 2 qui suivaient Les petits meurtres d'Agatha Christie. Mais ce vendredi 29 janvier 2021, c'est un nouveau trio de personnage qui prend le relai dans la saison 3 de la série policière. En effet, les acteurs Samuel Labarthe, Elodie Frenck et Blandine Bellavoir avaient décidé qu'il était temps pour eux de mener de nouveaux projets : "Blandine Bellavoir a répondu qu'elle avait des envies d'ailleurs, Élodie Frenck que cela faisait sept ans qu'elle portait cette perruque et qu'elle ne se sentait plus en phase avec son personnage. Nous avons tous conclu qu'il fallait peut-être s'arrêter", avait expliqué Sophie Revil, productrice des Petits meurtres d'Agatha Christie, au micro de Télé Loisirs.

Dès ce vendredi 29 janvier 2021, les fans de la série vont donc pouvoir découvrir un nouveau trio, cette fois dans les années 1970, pour résoudre des enquêtes inspirée de l'œuvre de la reine du suspense : Annie Gréco devient la première commissaire de France, mais épaulée par l'inspecteur Max Beretta, un policier sanguin. Ce dernier doit soigner ses problèmes de violence auprès de la psychologue Chloé Chaudoye, qui se retrouve par des concours de circonstance à résoudre les enquêtes.

Qui sont les nouveaux acteurs des Petits meurtres d'Agatha Christie ?

Vous avez peut-être reconnu certain des acteurs du trio principal des Petits Meurtres d'Agatha Christie : Emilie Gavois-Kahn (Annie) a joué dans Cassandre, Les Bracelets rouges mais aussi la série Vernon Subutex, tandis qu'Arthur Dupont (Max Beretta) a plutôt fait ses armes au cinéma dans Bus Palladium, Au bout du conte, Ma famille t'adore déjà ou encore Normandie nue et Victor & Celia plus récemment. Chloé Chaydoye, l'interprète de Rose, est quant à elle apparue dans Profilage et Marie et les naufragés.

Synopsis - Les petits meurtres d'Agatha Christie est une série policière composée de plusieurs enquêtes. Elles sont résolues par des enquêteurs, qui changent à chacune des saisons. Dans la première, les téléspectateurs suivent le commissaire Jean Larosière (Antoine Duléry) et l'inspecteur Emile Lampion (Marius Colucci) durant les années 1930. La saison 2 se focalise sur le commissaire Swan Laurence (Samuel Labarthe), sa secrétaire Marlène Leroy (Elodie Frenck) et la journaliste Alice Avril (Blandine Bellavoir) durant les années 1950 et 1960. La saison 3 met en scène la commissaire Annie Gréco (Emilie Gavois-Kahn), l'inspecteur Max Beretta (Arthur Dupont) et la psychologue Rose Bellecour (Chloé Chaudoye) durant les années 1970.

