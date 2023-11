L'amour est dans le pré 2023 : les candidats sont-ils en couple ou célibataire ?

La saison 18 de L'amour est dans le pré a pris fin sur M6 ce lundi 20 novembre 2023. Alors, quels agriculteurs ont trouvé l'âme sœur grâce à l'émission ?

L'amour est dans le pré, c'est terminé pour l'année 2023. L'émission a pris fin ce lundi 20 novembre avec la diffusion de la dernière partie des bilans sur M6. Après avoir découvert le destin amoureux de Jean-Paul, Julien, Roméo, Olivier, Anaïs et David, au tour de Clément, Perrine, Patrice, Joris, Christine et Charles de faire des révélations sur leur avenir sentimental.

Et autant dire que cette année, le bilan de l'émission est plutôt mitigé. Seul Patrice et Justine sont toujours en couple à la suite du tournage. Et pourtant, ce n'était pas forcément gagné, puisque l'agriculteur était excédé du comportement de sa prétendante et lui avait posé un ultimatum : elle avait un mois pour changer, sinon ce serait la rupture. Un mois plus tard, les caméras de M6 ont révélé que Justine s'était reprise en main et le couple filait le parfait amour.

Pour ce qui est du reste de la promotion 2023, le bilan est davantage morose. Ils sont tous célibataires à l'issue de ces bilans, à l'exception de Julien qui a trouvé l'amour dans les bras d'un autre hommes que son prétendant, Thibault.

Clément a ainsi révélé qu'il avait rompu avec Manon, sa prétendante, parce qu'il ne ressentait pas d'amour sincère pour elle. Perrine aussi n'a pas trouvé l'amour et n'était "pas prête" selon Karine Le Marchand. Alors que Joris semblait filer le parfait amour avec Carine, les sentiments ont fini par s'estomper, forçant l'agriculteur à rompre avec sa prétendante.

Christine aussi a fini célibataire après le tournage de L'amour est dans le pré et est apparue seule au bilan. Charles et Véronique, couple surprise de cette saison, ont également rompu. L'agriculteur a révélé que la jalousie excessive de la prétendante de Patrice, ainsi qu'une scène qui s'est produite avec le fils du candidat de l'émission, a mis un terme à leur histoire.

De nombreuses ruptures

La semaine dernière, on avait après que Jean-Paul et Maria ont rompu. Anaïs, elle, est célibataire suite au séjour à la ferme. Sa romance avec Thomas, informaticien suisse, a pris fin à la fin du tournage, leurs projets de vies étant trop différents.

Roméo lui aussi a terminé son aventure de L'amour est dans le pré en célibataire. Alors qu'il avait décidé de poursuivre l'aventure avec Sophie, il est arrivé seul au bilan, expliquant qu'ils "n'étaient pas fait pour être ensemble" et qu'elles ne lui avaient pas manqué lorsqu'ils n'étaient pas ensemble.

Enfin, Olivier, éleveur de 56 ans dans la Creuse, n'a finalement pas trouvé l'amour avec Corine, qui est partie au bout de trois jours seulement. Il est toujours célibataire.

David était l'un des candidats malheureux de cette saison de L'amour est dans le pré. L'éleveur de vaches de 42 ans n'avait reçu aucun courrier lorsque l'émission a débuté, et même après. Mais, lors du bilan, Karine Le Marchand lui a fait la surprise d'une lettre de prétendante : celle de Kareen, une professeure des écoles alsacienne. L'histoire ne dit pas si, depuis la fin du tournage du bilan, cette romance s'est concrétisée.