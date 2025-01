L'amour est dans le Pré 2025 : Maman Lucette, lanceuse de bottes, alpagas et figure du village… Découvrez les candidats

Les portraits des quinze candidats de "L'amour est dans le pré" 2025 sont diffusés sur M6. Et il y a du jamais vu pour le 20e anniversaire du programme. On fait les présentations en images.

L'amour est dans le pré fait son grand retour en 2025, dès le mois de janvier. Et cette saison est déjà la 20e du programme de M6, un anniversaire marquant pour ce concept qui a remis les projecteurs sur le monde agricole, son quotidien, ses difficultés et sa solitude. La diffusion des portraits de cette saison anniversaire, première étape de la saga qui va occuper les fans jusqu'à la fin de l'année, a été programmée ce lundi 13 janvier 2025, à partir de 21h10.

Nous avons déjà pu découvrir les candidats de cette saison 2025 L'amour est dans le pré, quinze agriculteurs et agricultrices qui vont tenter de trouver ou de retrouver une compagne ou un compagnon, leur future âme soeur à partir de cet été. Et pour sa saison20, le programme a opté popur des profils encore jamais vus.

Parmi les candidats de cette 20e saison de L'amour est dans le pré, on a notamment trouvé des agriculteurs "tactiles et gourmands", des coquets, des coeurs fragiles, des maladroits, un grand brûlé de l'amour, un paysan inséparable de sa maman. Mais on trouve aussi pour la première fois une accro aux alpagas, une éleveuse lanceuse de bottes, un homme qui cherche une femme à sa taille (mais surtout pas plus ! ), un chanteur et comédien et même la figure d'un village d'Auvergne...

Petit bémol dans ce casting très alléchant de L'amour est dans le pré : on n'y trouve pas de candidat venus de l'étranger comme l'avait pourtant esquissé Karine Le Marchand à la fin de la dernière saison. On se passera donc de la douceur de l'accent québécois ou de la poésie de l'accent belge dans cette saison 2025...

Envie de changer de vie et de vous installer à la campagne ? Il faudra d'abord séduire un de ces agriculteurs ou une de ces agricultrices ! Si vous êtes intéressé(e) par l'un ou l'une des candidat(e)s, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail à lamourestdanslepre@m6.fr. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.

L'amour est dans le pré saison 20 débute comme chaque année en janvier, avec la diffusion des portraits des agriculteurs . La première salve a été programmée le lundi 13 janvier 2025, à 21h10 sur M6. Suit toujours ensuite une coupure, le temps pour la production de recevoir les candidatures des prétendants et prétendantes avant de débuter le tournage des rencontres et les tentatives d'installation des couples. La date de diffusion précise de la seconde partie du programme n'est pas encore connue. L'année dernière, elle avait débuté à la mi-août et s'était poursuivie jusqu'aux bilans à la fin de l'année.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Voici le bilan de la dernière saison.

En plus de la recherche de l'âme soeur, l'approche de L'amour est dans le pré est de fournir un espace où des agriculteurs peuvent se confier sur leur vie, leur solitude, leurs drames, comme le décès d'un conjoint, d'un parent ou d'êtres chers, la maladie et les périodes difficiles propres à la profession. Elle leur permet aussi de partager leurs espoirs et leurs doutes en matière de romance, le tout en les aidant à trouver leur moitié. Le format de l'émission, fidèle à son concept, invite les téléspectateurs à participer activement en envoyant leurs lettres d'amour et déclarations aux candidats qui auraient conquis leur cœur.

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans une des prochaines éditions de L'amour est dans le pré, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02.