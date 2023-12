10% des Français seulement ont répondu à cette question de logique à la télévision, trouverez-vous la réponse ?

Faites-vous partie des 10% des Français capables de répondre à cette question de logique apparue dans un programme télévisé à grand succès ? Faites le test !

L'émission 100% Logique est le nouveau grand succès de France 2. Le jeu présenté par Cyril Féraud met au défi tous les samedis soirs des candidats et les téléspectateurs, qui répondent au rendez-vous. Le concept de ce programme est aussi simple qu'addictif : 100 candidats répondent à une série de questions de logique, qui nécessitent du bon sens et de l'observation, pour décrocher une cagnotte qui peut atteindre les 100 000 euros.

Quel que soit votre âge, votre niveau d'étude, ou vos connaissances, vous pouvez répondre à ces questions qui font appel à la logique et au bon sens. Pas besoin donc, comme c'est le cas dans d'autres jeux télévisés, d'avoir une culture générale gigantesque et une mémoire exceptionnelle pour participer à l'émission ou pour s'amuser à répondre aux énigmes devant sa télévision.

Dans 100% logique, seuls ceux qui répondent correctement aux énigmes continuent l'aventure. Et progressivement, les questions deviennent de plus en plus ardues : le pourcentage de difficulté a été déterminé au préalable par un panel représentatif de la population française.

Au cours de l'émission diffusée le 18 novembre dernier, les candidats et les téléspectateurs ont notamment dû se confronter à une énigme logique que seuls 10% des Français seraient capables de résoudre : quel est le nombre qui remplace le point d'interrogation dans la suite de chiffres 2, 10, 12, 17, 18, ?

Emission du samedi 18 novembre 2023 © Capture d'écran 100% Logique - France Télévision

Alors, avez-vous trouvé et faites-vous partie des 10% capables de résoudre cette énigme de logique ? Si ce n'est pas le cas, voici la réponse. Tous les chiffres de cette suite ont la particularité de commencer, à l'écrit, par un "d" : deux, dix, douze, dix-sept et dix-huit. Pour résoudre l'énigme, il fallait donc dire que le chiffre qui se cachait derrière le point d'interrogation était le prochain qui commence par la lettre "d", c'est-à-dire 19 (dix-neuf).

Adapté d'une émission britannique, 100% logique est le jeu à succès du moment qui séduit les téléspectateurs. L'émission a été diffusée la première fois le 24 septembre et 1er octobre 2022. Seuls quelques numéros très ponctuels ont été commandés, mais les audiences sont au rendez-vous et permettent alors de rendre la diffusion plus régulière. Après une seconde diffusion à succès en février et mars dernier, le jeu a fait son retour huit mois plus tard sur France 2, avec toujours plus de spectateurs au rendez-vous.

Les 11 et 18 novembre dernier, ils étaient 3,5 millions de fidèles rassemblés devant l'émission qui venait tout juste de faire son retour dans les grilles du programme TV. La seconde chaîne a d'ailleurs fait mieux que le prime de la Star Academy, le 11 novembre dernier une performance encore renouvelée le 2 décembre avec plus de 3 millions de téléspectateurs, se classant 2e de la soirée derrière la fiction de France 3 "Meurtre à... ". L'émission 100% Logique est à retrouver chaque samedi soir, à 21h10 sur France 2.