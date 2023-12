Miss France 2024 : 5 candidates ultra-favorites selon l'IA, la gagnante dans le lot ?

15:44 - L’IA est-elle fiable pour les prédictions Miss France ?

Si cette intelligence artificielle de l’entreprise Avisia prévoit une victoire de Miss Côte d’Azur ce soir, peut-on se fier à ses pronostics ? L’an dernier, cette IA avait justement prédit la victoire d’Indira Ampiot, et le classement de Miss Nord-Pas-de-Calais en 1ere dauphine, mais aussi la victoire de Vaimalama Chaves en 2019. Elle avait toutefois échoué à prédire la victoire de Diane Leyre en 2022 ou de Clémence Botino en 2020. On retrouve toutefois plusieurs dauphines dans ces prédictions, pas toujours bien classées, mais il semble tout à fait possible que certains noms indiqués par l’IA d’Avisia se retrouve ce soir dans le top 5.