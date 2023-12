Miss France 2024 : la moitié des candidates déjà éliminées, l'élection EN DIRECT

La 94e édition de Miss France se tient ce samedi 16 décembre au Zénith de Dijon. Quinze candidates ont été éliminées avant l'élection. Suivez le concours en direct.

En direct

21:03 - Quand le public a-t-il son mot à dire dans l'élection ? Sachez qu'un jury d'experts a pré-sélectionné le Top 15 qui sera révélé aux alentours de 22h30. Une fois les 15 candidates révélées, le public pourra voter pour sa candidate préférée. Les votes du jury présent au Zénith du Dijon et ceux du public seront considérés à 50/50. En cas d'égalité, ce sont les votes du jury qui auront la primeur. Même chose pour la suite de la soirée pour le Top 5 et bien sûr la victoire de notre future Miss 2024.

20:50 - Miss France 2024 sera couverte de cadeaux, lesquels ? Celle qui sera élue Miss France 2024 ce soir remporte certes la gloire du titre, mais également d'autres avantages et plusieurs cadeaux. Tout d'abord, elle aura un appartement de fonction à Paris mis à disposition pendant toute son année de règne, un salaire, mais aussi une Toyota Yaris Cross Audace, conçue entièrement en France. Elle recevra également d’autres cadeaux qui n’ont pas été révélés pour le moment. L’an dernier, la gagnante recevait aussi un voyage pour deux personne Paris/ Pointe à Pitre en classe business, un séjour de sept jours et six nuits en Guadeloupe pour deux personnes, un ordinateur Macbook Pro, une télévision Samsung, des monstres, des vêtements, des soins, du maquillage et du coiffeur. Rien que ça !

20:39 - TF1 et la société de production de Miss France condamnés cette semaine A quelques jours de l'élection à Dijon, deux anciennes Miss ont obtenu gain de cause face au groupe TF1 et la société de production Endemol, chargée de Miss France, devant la justice. Le tribunal judiciaire de Lille les a condamné à verser 20 000 euros chacun à Carla Bonesso, Miss Aquitaine 2018, et Manon Jean-Mistral, qui représentait la Corse en 2018. Au total, chacune des plaignantes a reçu 40 000 euros. Les raisons de cet affrontement judiciaire ? Le 15 décembre 2018, les deux candidates avaient été filmées seins nus alors qu'elles étaient en train de se changer en coulisses. Les images ont été brièvement aperçues lors du prime. Le surlendemain, Sylvie Tellier avait reconnu "un gros couac" et s'était excusée auprès de la production et des candidates. Les deux reines de beauté, elles, avaient réalisés plus tard sur BFM TV et TPMP en déplorant que ces images ont "détruit" leur image. "Une caméra n'a rien à faire dans les coulisses", avait assuré Miss Aquitaine 2018.

20:31 - Le planning de l'élection Miss France 2024 Le concours de beauté Miss France propose une structure similaire chaque année. A 21h10, TF1 présentera les 30 candidates au titre national. Plusieurs tableaux, sur la thématique de la “Boîte à musique”, animeront la soirée. Aux alentours de 22h30, la moitié des candidates seront éliminées, 15 autres poursuivront l'aventure. Après deux tableaux, c'est le Top 5 qui sera déterminé en fonction des votes du jury et du public. Elles défileront sur un seul tableau. Enfin, la nouvelle reine de beauté, Miss France 2024 sera couronnée vers 00h30, s’il n’y a pas trop de retard.

20:22 - A quoi sert le jury de la soirée Miss France 2024 ? Si le jury de la soirée Miss France ne désigne pas les 15 finalistes du concours, a quoi sert-il ? Composé uniquement de personnalités bien connues du public, ce jury est présent uniquement ce samedi 16 décembre 2023. Comme le public, il participe aux votes de deuxième partie de soirée. Il représente ainsi 50% des votes finaux. Et parfois, le vote du jury peut sensiblement varier de celui du public. Son impact est donc important sur le résultat final !

20:10 - Quel est le thème de l'élection de Miss France 2024 ? 20h20 Miss France célèbre sa 94e édition cette année. Le thème de la soirée est déjà connu puisqu’il a été révélé au cours d’une conférence de presse, en novembre dernier. Les 30 candidates défileront sur la thématique de “La boîte à musique des Miss”. Au programme : des tableaux des années 1980, de la salsa, du rock, ainsi que la présence de danseurs du Moulin rouge.

20:01 - Si cette règle n'avait pas été supprimée, plusieurs candidates ne défileraient pas cette année Plusieurs règles régissaient Miss France depuis de nombreuses années et ont été finalement abolies en 2022. Une aubaine pour certaines candidates de cette année : plusieurs sont désormais âgées de plus de 25 ans, ce qui est permis grâce à l’abolition de la limite d’âge en vigueur jusqu’à l’année dernière. Si cette règle existait toujours, plusieurs Miss auraient pu ne pas participer cette année : Miss Alsace (27 ans), Miss Lorraine (26 ans), Miss Pays de la Loire (26 ans) et Miss Île-de-France (27 ans). Si les candidates peuvent désormais avoir tous les âges, à condition d’être majeures durant l’année, on remarque dans les faits qu’aucune n’a plus de 30 ans.

19:51 - Quand est-ce que les 15 finalistes de Miss France seront connues ? Si le sort des 15 candidates de Miss France 2024 éliminées est déjà scellé, on ne connaîtra pas le nom des finalistes tout de suite. L'identité des candidates qui seront soumises au vote du public sera révélé ce samedi au soir, durant la soirée mettant à l'honneur le concours de beauté. C'est aux environs de 23h que le nom des 15 finalistes sera connu, et que les téléspectateurs pourront voter pour leur candidate préférée.

19:40 - Vers la fin de Jean-Pierre Foucault à la présentation de Miss France ? Chaque année, la présence de Jean-Pierre Foucault à l’animation de Miss France est remise en question. L’animateur de 76 ans s’est en effet éloigné des plateaux de télévision et ne réapparait à l’écran uniquement pour l’élection Miss France et le tirage du Loto et de l’Euromillions. Cette édition 2024 sera-t-elle la dernière ? Cela ne semble pas être le cas, puisque l’animateur disait encore au micro de C à vous, mercredi soir, que sa seule condition pour qu'il arrête était l'élection de Miss Provence. "L'an prochain, je fêterai ma trentième et j'annonce que dans 20 ans, je fêterai ma cinquantième" ! Sylvie ,Tellier a toutefois fait savoir que si on le lui proposait d'animer le concours, elle "dirait oui".

19:27 - Au contraire, ces régions n’ont jamais été élues Miss France Si certaines régions sont chanceuses et victorieuses à l’élection Miss France, d’autres le sont beaucoup moins historiquement. L'Auvergne, la Champagne-Ardenne, le Limousin, la Martinique, Mayotte, ou Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Martin-Saint-Barthélémy (les deux dernières sont absentes du concours cette année) n'ont encore jamais été élues.

19:14 - Quelle région a le plus remporté Miss France depuis la création du concours ? Depuis la création du concours, certaines régions ont été souvent couronnées, quand d'autres n'ont jamais été sacrées Miss France. L'Île-de-France a remporté le plus souvent la victoire, avec 16 Miss franciliennes élues. Diane Leyre est la dernière en date. Les autres régions les plus couronnées sont l'Aquitaine (10 victoires), et le Grand-Est (également 10 victoires). C'est ensuite Miss Normandie (7 victoires) qui suit.

19:03 - Comment se passe la relation entre Jean-Pierre Foucault et Cindy Fabre ? Après plusieurs années à travailler avec Sylvie Tellier, Jean-Pierre Foucault doit désormais composé avec une nouvelle directrice de l'élection, Coindy Fabre. Dans un entretien au Parisien l’an dernier, Jean-Pierre Foucault évoquait sa relation avec Cindy Fabre, qui a remplacé officiellement Sylvie Tellier en 2023. Il avait alors indiqué qu'il s'entendait "très bien" avec elle : "Elle m’a fait le plus beau cadeau, magnifique, très rare et luxueux en ce moment : un pot de moutarde de Dijon où elle vit !", a-t-il ajouté.

18:45 - Instagram a déjà ses favorites pour remporter Miss France Si l'on se fie à la popularité sur les réseaux sociaux, c'est Miss Côté d'Azur (plus de 100 000 abonnés sur Instagram), Miss Île-de-France (plus de 92 000 abonnés) et Miss Guadeloupe (58 000 abonnés) qui font pour le moment la course en tête. Toutefois, cela n'est pas nécessairement synonyme de victoire pour le grand soir même si, l'an dernier, le top 5 avait également le plus d'abonnés sur Instagram avant l'élection.

18:30 - Quelles favorites pour remporter Miss France cette année ? Cette année, il était particulièrement compliqué de désigner des favorites au titre. Selon les journalistes présents au voyage de préparation en Guyane en novembre, il était difficile de savoir quelles candidates pourraient prétendre à une place dans le top 15 ou dans le top 5. Aucune ne semble s’être particulièrement distinguée lors du voyage de préparation, ce qui rend l'établissement de pronostics plus ardu que d'habitude. Des noms sont toutefois plus régulièrement cités, comme ceux de Miss Côte d'Azur, de Miss Guyane, de Miss Pays de la Loire ou encore de Miss Guadeloupe et Miss Nord-Pas-de-Calais.