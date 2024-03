Les Enfoirés 2024 : derrière les paillettes, un énorme malaise - "ce n'est pas réjouissant"

Les Enfoirés sont de retour ce vendredi soir sur TF1. Si le show promet encore d'être bien rôdé, l'ambiance dans les coulisses n'est pas au beau fixe.

Ils reviennent et sont déterminés à se donner à fond "jusqu'au dernier", comme le proclame la chanson phare de l'édition 2024. Le spectacle des Enfoirés est diffusé ce vendredi 1er mars sur TF1. Tourné en janvier à l'Arkéa Arena de Bordeaux, le show a réuni la fine fleur du show-business français, avec notamment, parmi les présents, Patrick Fiori, Zazie, Patrick Bruel, Michèle Laroque, Julien Clerc, Jenifer, Lara Fabian, Shy'm et Nolwenn Leroy ou encore Mentissa.

Cette édition 2024 du concert des Enfoirés est particulière : elle marque le 35e anniversaire de la troupe artistique née de l'initiative de Coluche en 1985, dans le but de soutenir l'association Les Restos du Cœur. Mais elle l'est tout autant pour l'ambiance qui règne dans le groupe depuis plusieurs mois. Derrière les paillettes et l'euphorie qui caractérisent chaque année le spectacle des Enfoirés, la climat en coulisses n'est en effet pas vraiment au beau fixe.

Au lieu de célébrer ce 35e anniversaire avec légèreté, les membres des Enfoirés sont confrontés à une réalité sombre, révélant un malaise profond au cœur de leur engagement : c'est sans doute Nolwenn Leroy, présente depuis 18 ans parmi les Enfoirés, qui l'a le mieux exprimé ces derniers jours, notamment via un entretien avec Puremédias.com. La chanteuse décrit un sentiment de nostalgie teinté de tristesse face à la situation actuelle des Restos du Cœur, une association qui est au bord de la rupture et risque encore de mettre la clé sous la porte sans moyens supplémentaires. Le manque de soutien et d'action gouvernementale est pointé face à l'inflation et donc à une misère qui ne cesse de croître depuis des mois, rendant la mission des Restos de plus en plus difficile.

"Quand on fait le bilan, quand on voit la situation dans laquelle sont les Restos, ce n'est pas réjouissant. C'est un anniversaire et en même temps un constat qui est difficile. Il est triste ce 35e anniversaire en vérité...", a déploré Nolwenn Leroy. Et d'ajouter que "tous les Enfoirés sont en colère" tout en assurant que l'association a "besoin d'aide de plus haut à un moment donné". "On se dit que c'est trop lent, qu'il faudrait que la lutte contre la misère soit une priorité. Et ça ne l'est pas aujourd'hui. Clairement. C'est un sujet qui est secondaire et pour moi c'est intolérable", conclut l'artiste.

Cette colère est également partagée par Michaël Youn, qui, dans une interview pour le magazine de TF1 Grands reportages, a exprimé son exaspération face aux critiques récurrentes sur la qualité du spectacle. "On est une cinquantaine d'artistes, avec une centaine de bénévoles autour. On essaye de faire le meilleur show possible, le moins cher possible, pour ramener de l'argent pour que les gens aient à bouffer. On s'en fout complètement de savoir si c'est plus ou moins drôle, plus ou moins réussi", a-t-il rappelé, concluant : "Plutôt que défoncer les Restos du cœur parce que ça ne vous plaît pas, parce que vous trouvez ça trop kitsch, faites un chèque !"

L'ancien animateur rappelle l'objectif premier de la troupe : récolter des fonds pour les personnes dans le besoin. En 2023, 171 millions de repas ont été distribués dans le pays, soit 40 millions de plus qu'en 2022. Une progression fulgurante qui met en lumière l'augmentation dramatique du nombre de personnes nécessitant une aide alimentaire en France.