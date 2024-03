"Un énorme bordel", "je ne vais jamais arriver au stade"... Le tacle des Enfoirés aux JO de Paris !

Le spectacle des Enfoirés a réservé un tableau osé sur les JO de Paris 2024

C'est une partie étonnante du show des Enfoirés 2024 qui a sans doute surpris plus d'un téléspectateur sur TF1. Au milieu de la soirée, la célèbre troupe, menée principalement par l'humoriste Michael Youn, a fait un tableau consacré aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais, loin de l'enthousiasme ou d'un clin d'oeil aux organisateurs, celui-ci était plutôt d'un humour grinçant. L'ancien présentateur du Morning Live sur M6 a porté la flamme olympique avant d'enchaîner, visiblement ravi de son effet.

Sur le son de Heal the World de Michael Jackson, les (nombreux) tacles ont débuté. "Les hotels sont hors de prix", "on va vivre un enfer"... "Ca va être un énorme bordel tout l'été, bienvenue aux Jo de Paris". A suivi encore un tacle appuyé aux prix des billets en vente : "tu as dû t'endetter, 1000 euros pour voir du taekwondo et finir bloqué dans le métro".

Mais c'était loin d'être un simple intermède. Un tableau sur les sportifs français sur l'air de "Village people" a enchaîné : "on n'a aucune chance mais on a kiffé" puis un sur l'état de la Seine et l'épreuve de la "pollution synchronisée" illustrée par la chanson de Vanessa Paradis "la Seine" largement parodiée. Morceaux choisis : "elle sent le vomi, les vieilles poubelles, la Seine, la Seine, la Seine... Tu attraperas le choléra, la Seine, c'est pas de la Badoit".

Les bouchons ont été également évidemment parodiés sur l'air du SOS d'un terrien en détresse de Starmania. "Voici le SOS d'un sportif en détresse, je vais jamais arriver au stade, je suis coincé dans les bouchons". Mais comme tout est bien qui finit bien, tout cela n'était qu'un moyen de faire monter sur scène Antoine Dupont, le rugbyman du XV de France qui disputera les JO cet été en rugby à 7. "Voici notre unique chance de médaille, s'il ne se pète pas le menton, Antoine Dupont". On guettera tout de même la réaction du comité d'organisation de Paris 2024 ces prochains jours...