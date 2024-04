Secret Story est de retour en 2024 sur TF1. Une nouvelle saison avec un concept, des règles et un casting de candidats renouvelés, promet la production du jeu de téléréalité...

Secret Story est une émission de téléréalité adaptée du programme anglais intitulé Big Brother. Diffusée pour la première fois sur TF1 le 23 juin 2007, elle est présentée initialement par Benjamin Castaldi puis, à partir de 2015, par Christophe Beaugrand. Le principe : dans une magnifique maison coupée du monde extérieur, des filles et garçons, âgés de 18 à 30 ans, acceptent de vivre reclus plusieurs semaines durant. Chacun cache un secret, peu avouable ou plus banal, que les autres doivent découvrir, grâce aux indices disséminés dans la maison et à des défis lancés par la fameuse "Voix". Les téléspectateurs ont l'exclusivité des secrets, jalousement gardés par chacun des candidats, mais suivent aussi les aventures quotidiennes de la quinzaine de cobayes. Guerres intestines, rivalités, alliances ou coups de coeur, le huis clos révèle les personnalités et les travers des participants. Chaque semaine, un candidat est éliminé, jusqu'au duel final qui voit le ou la plus convaincant(e) l'emporter. A la clé, une somme de 100 000 euros pour le ou la gagnant(e) en plus d'une cagnotte accumulée lors des différentes épreuves.

Après un lancement en deuxième partie de soirée sur TF1 en 2007, Secret Story a vu ses audiences chuter jusqu'à être reléguée sur la TNT à partir de la saison 10, diffusée en intégralité sur la chaîne NT1. Les audiences restant en baisse, pour la quotidienne comme pour les primes, l'émission a été abandonnée en 2017. Cela n'empêchera toutefois pas le groupe TF1 de relancer Secret Story en 2024, avec un concept revisité autour d'un programme plus familial et plus centré sur le jeu et les épreuves. Loin des clashs, du trash et des histoires de couples (voire de sexe) qui faisaient sa réputation jusqu'ici, promet la production.

En 2024, Secret Story prend place à Poissy, dans les Yvelines. Le producteur Endemol a décidé de transformer un entrepôt de 3500 m2 et splendide maison avec jardin de 1000 m2, pourvu d'une piscine de 40 m2. Les moindres faits et gestes des candidats seront filmés par 73 caméras au total.

Qui sont les candidats de Secret Story

Pour l'heure, le casting de Secret Story 12 n'est pas connu. TF1 et Endemol ont simplement indiqué que 22 000 candidatures avaient été reçues lors de la phase de casting et que seules une quinzaine de candidats ont été sélectionnés. La production insiste sur le choix de personnalités "authentiques" et "accessibles" pour cette saison 2024. "On ne voulait pas de professionnels de la télé-réalité, qui viennent dans le but de devenir influenceurs. On a misé sur des joueurs, avec des personnalités solaires et auxquels le public peut s'identifier. On a trouvé des candidats fun, qui ont réussi à nous faire rire à l'étape du casting. C'est rare !", a indiqué un membre de la production à Télé 7 jours.

Qui est le dernier gagnant de Secret Story ?

En une grosse dizaine de saisons, Secret Story a vu défiler plusieurs vainqueurs. Les Triplées avaient fait sensation lors de la première saison, puis les noms se sont empilés sans vraiment rester dans les mémoires : Matthias, Émilie, Benoît, Marie, Nadège, Anaïs, Leïla, Julien... Le dernier vainqueur en date est Noré Abdelali, qui a remporté un total de 116 866 euros à l'issue de la finale de la saison 11, diffusée en décembre 2022. Son secret : il était marié à une autre candidate de la saison, Kamila Tir-Abdelali.

Quelle date de diffusion pour Secret Story ?​

Passé le lancement de la 12e saison, programmé le 23 avril 2024, à 23h30, sur TF1, la date de diffusion de Secret Story 2024 a été fixée chaque soir du lundi au vendredi à 17h30. Les éliminations sont annoncées lors de la quotidienne du vendredi. Aucune autre émission n'a donc été prévue en fin de soirée ni même de prime-time. L'objectif affiché par TF1 est notamment de toucher un public plus large, disponible en fin d'après-midi. Une rediffusion de Secret Story a aussi été programmée à 19h05 sur TFX.

Secret Story mise désormais sur le streaming

Pour la saison 2024 de Secret Story, TF1 mise particulièrement sur le visionnage en streaming des différents épisodes sur sa plateforme gratuite TF1+. En plus de la mise à disposition des quotidiennes, les fans peuvent se connecter tous les jours à la "maison des secrets", entre 10h et 12h, puis entre 20h et 22h. Des sessions de live courtes qui sont sans doute le véritable atout du programme pour le groupe.