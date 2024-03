Danse avec les stars : Michou, Natoo, Domingo... Les influenceurs font leur contre soirée sur Twitch

Camille Combal a du souci à se faire ! Danse avec les star 2024 est décliné sur Twitch avec un casting de stars du Web.

C'est une initiative sans précédent dans le monde de la télévision et du Web. Danse avec les stars va vivre une soirée très spéciale ce samedi 9 mars, au lendemain de l'habituel prime time sur TF1 : une soirée en direct sur Twitch sous l'égide de l'étoile montante de l'internet français Michou. Ce dernier a présenté le concept lors d'un (long) live il y a une semaine sur sa chaîne, avec quelques figures de l'émission en guests.

"Danse avec les stars d'internet" a été pensé comme une déclinaison du célèbre show télévisé entièrement dédié à la plateforme Twitch et à l'application TF1+. Une sorte de contre soirée (même si le prime time de TF1 est programmé le vendredi) animée par le finaliste de l'édition 2021 avec un casting à part entière, constitué de plusieurs personnalités influentes du web. Danse avec les stars se promet ainsi de transformer des icônes des réseaux sociaux en véritables danseurs le temps de trois émissions exceptionnelles.

Un casting d'influenceurs de renom

Pour cette première édition de Danse avec les stars d'internet, le casting réunit des visages bien connus de la communauté internet : Natoo, Gaelle Garcia Diaz, Baghera, LeBouseuh, Domingo, et Nico_Tine, sront les six candidats du programme. Tous sont prêts à relever le défi de la danse. Les répétitions ont débuté ce lundi 4 mars et Michou a déjà promis à ses fans une édition spéciale, entre joie, compétition et dépassement de soi.

Comme pour le Danse avec les stars télévisé, les influenceurs ne seront pas seuls dans cette aventure : ils formeront des duos avec des danseurs professionnels bien connus de l'émission originale, à l'instar d'Elsa Bois, Jordan Mouillerac, Christian Millette, Alizée Bois, Anthony Colette, et Inès Vandamme.

Le jury et le format de l'émission

Le jury pour sa part est composé des juges emblématiques de Danse avec les stars, à savoir Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, et Mel Charlot, de quoi faire le pont avec l'émission originale et assurer une certaine continuité dans l'exigence artistique et technique de DALS. La grande nouveauté, cependant, réside dans la participation du public via le tchat de Twitch, qui pourra influencer le vote et donc le déroulement du concours.

Danse avec les stars d'internet se distingue aussi par son format adapté à Twitch : trois émissions au total, avec un premier duo éliminé dès la soirée de lancement. Une proposition audacieuse qui s'inscrit dans une volonté de fusionner les mondes de la télévision traditionnelle et du streaming en direct.

Comment voir Danse avec les stars d'internet ?

Danse avec les stars d'internet est à suivre ce samedi 9 mars, à partir de 21h, en live sur la chaîne Twitch de Michou. Le direct sera proposé en version brute donc sans séquençage, avec les commentaires et les votes des spectateurs. Un résumé du programme sera proposé dans la foulée sur la plateforme TF1+.