Cette émission de télé est la plus vue de tous les temps, et vous l'avez sans doute manquée

L'histoire de la télévision est déjà très riche et certaines émissions ont marqué les générations de décennie en décennie. Pourtant, certaines ont atteint des sommets qui n'ont encore jamais été égalés. Un récent palmarès des émissions les plus vues de tous les temps à la télévision vient d'être dévoilé par le magazine américain Deadline, chiffres à l'appui, et certains programmes ont en effet réuni un nombre de téléspectateurs qu'on ne soupçonnait pas. Le temps passant à tout vitesse et les productions étant étrangères, il est pourtant fort probable que vous ne les ayez jamais vus !

Parmi les programmes ayant rassemblé des audiences massives, on trouve par exemple "The Day After", un téléfilm américain diffusé en 1983 sur les conséquences d'une guerre nucléaire, qui a attiré pas moins 100 millions de téléspectateurs. En 1977, la mini-série "Roots", retraçant l'histoire des ancêtres afro-américains, a également captivé 100 millions de personnes avec son huitième épisode. Le final de la série télévisée "MAS*H", diffusée en 1983 et qui dépeint les vies d'un groupe de personnel médical pendant la guerre de Corée, est également notable pour avoir attiré 105,9 millions de téléspectateurs.

Plusieurs moments historiques ont aussi attiré des audiences considérables. Le discours de démission du président Richard Nixon en 1974, suite au scandale du Watergate, a été regardé par 110 millions de personnes. La traque d'O.J. Simpson en 1994 est un autre exemple de moment télévisuel captivant. Ce jour-là, 95 millions de téléspectateurs ont regardé en direct la police poursuivre l'ancien footballeur dans sa Ford Bronco blanche sur les autoroutes de Los Angeles.

© Nasa

Un point commun réunit plusieurs des programmes les plus regardés de tous les temps : le sport mais pas la coupe du monde de foot. C'est bien le Super Bowl qui domine largement le classement dans audiences mondiales, 18 des 25 émissions les plus regardées de l'histoire de la télévision étant en effet des finales annuelles de football américain. En 2023, la victoire des Kansas City Chiefs, leur troisième titre en cinq ans, a attiré plus de 123 millions de téléspectateurs. Ils étaient 114,4 millions pour celle des New England Patriots en 2015, 112,3 millions pour celle des Los Angeles Rams en 2022... Certains shows à la mi-temps sont aussi consacrés : celui de Michael Jackson en 1993 mérite une mention spéciale, avec 102 millions de téléspectateurs.

Mais un seul et unique événement télévisé survole le classement : c'est évidemment l'atterrissage d'Apollo 11 sur la Lune en 1969. Cet exploit extraordinaire a attiré l'attention de plus de 150 millions de personnes, établissant un record d'audience qui n'a jamais été égalé depuis. Malgré les décennies qui ont passé et l'émergence de nouvelles formes de divertissement, cette émission reste la plus vue de tous les temps. Peu de chances, avec le morcellement des audiences et l'apparition des plateformes de streaming, d'atteindre un tel niveau aujourd'hui.