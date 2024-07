Les chaussettes disparaissent vraiment dans la machine à laver, on sait enfin comment

Il est fréquent que des chaussettes se retrouvent orphelines après le passage à la machine à laver. Le mystère est enfin résolu.

Cela vous est sûrement déjà arrivé. En étendant votre machine, vous vous rendez compte qu'une de vos paires de chaussettes n'est justement plus une paire. Une chaussette se retrouve orpheline et la deuxième a soudainement disparu alors que vous êtes persuadé de l'avoir mise elle aussi à laver. Comment expliquer ce phénomène récurrent ? Une enquête, financée par Samsung à l'occasion d'une campagne pour une machine à laver, a été menée par des chercheurs britanniques. Selon cette dernière, les Britanniques perdent en moyenne 1,3 chaussette par mois, soit plus de 15 par an. Leur étude, basée sur 2000 personnes, dévoile les véritables causes de la disparition des chaussettes dans la machine à laver.

Le plus fréquemment, cela est lié au poids du linge. Si vous chargez trop votre machine, alors le joint en plastique qui entoure le tambour se comprime, permettant alors aux chaussettes de se glisser entre le bord du tambour et le bord de la cuve. Avec une machine bien remplie, la chaussette peut, en plus, se retrouver poussée contre la vitre par les autres vêtements.

Si votre chaussette se coince ainsi, vous pourrez la récupérer en écartant le joint du tambour à l'aide d'un tournevis ou d'une pince. Débranchez votre machine pendant cette manipulation pour ne prendre aucun risque. Il est aussi possible que la chaussette soit emportée avec l'eau lors de l'évacuation.

Les chercheurs ont aussi établi une formule pour connaitre sa prédisposition à perdre ses chaussettes, qui fait un peu peur mais s'explique assez clairement : (L (p x f)) + (C (t x s)) - (P x A). L représente le volume de linge à laver qui correspond à p le nombre de personnes dans le foyer multiplié par f le nombre de machines lancées dans la semaine. On y ajoute la complexité du lavage (C), obtenue en multipliant le nombre de différents types de machines (couleurs sombres ou claires) dans la semaine (t) par le nombre de chaussettes lavées dans la semaine (s).

On soustrait enfin P, soit la motivation mise pour faire la lessive, sur une échelle de 1 à 5, 1 étant une "profonde aversion" et 5 une "sincère joie", multipliée par A, soit cette fois l'attention, qui se mesure par la somme de toutes les précautions prises en lançant la machine, comme par exemple vérifier les poches, mettre les vêtements à l'envers...

Plus le résultat du calcul est grand, plus vous avez des chances de vous retrouver avec des chaussettes orphelines. Pour éviter de les perdre sans passer par un casse tête mathématique, vous pouvez aussi utiliser un filet de lavage, qui va laisser passer l'eau et la lessive, mais vos chaussettes ne pourront pas s'échapper. Il est également conseillé d'attacher vos chaussettes par paire, avec une épingle à nourrice par exemple.