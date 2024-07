Pour lutter contre les JO, TF1 ressort Camping Paradis en catastrophe, mais sacrifie deux feuilletons

Face à la compétition féroce des JO de Paris 2024, TF1 prend des mesures drastiques et ajuste sa programmation en mettant en pause deux de ses feuilletons phares.

Cet été, les fans de feuilletons quotidiens devront faire face à un bouleversement de taille dans leur programme télévisuel. TF1 a pris la décision de déprogrammer deux de ses séries les plus populaires, Plus belle la vie et Ici tout commence, pendant plusieurs semaines. Cette interruption coïncide avec l'arrivée des Jeux Olympiques de Paris 2024, un événement majeur qui monopolise les écrans de télévision et capte l'attention d'une large audience.

À partir de cette semaine, les Jeux Olympiques débarqueront sur France Télévisions, perturbant ainsi la grille des programmes habituels. Les séries comme Un si grand soleil sur France 2, qui avaient déjà subi des interruptions en raison des élections législatives et de l'Euro de football, seront à nouveau mises en pause. Un si grand soleil n'a été diffusé que les 22 et 23 juillet avant une interruption prolongée jusqu'au 12 août.

Pour rivaliser avec la diffusion continue des Jeux Olympiques sur France Télévisions, TF1 a choisi de mettre en pause Plus belle la vie et Ici tout commence du lundi 29 juillet au vendredi 9 août. En lieu et place, la chaîne proposera des rediffusions de Camping Paradis chaque après-midi. Cette série légère et familiale, bien ancrée dans le cœur des téléspectateurs, est perçue comme une alternative stratégique pour maintenir l'audience pendant cette période de forte concurrence.

Les fans des feuilletons Plus belle la vie et Ici tout commence devront patienter jusqu'au 12 août pour retrouver leurs personnages favoris. La décision de TF1 risque de décevoir bon nombre de fidèles téléspectateurs, habitués à suivre quotidiennement les aventures de leurs héros. Cependant, la chaîne estime que cette pause est nécessaire pour éviter une chute drastique de l'audience face à l'attrait des Jeux Olympiques.

Contrairement à Plus belle la vie et Ici tout commence, Demain nous appartient ne sera pas impactée par cette déprogrammation. TF1 considère que cette série est suffisamment établie à son horaire de 19h10 et qu'elle pourra résister à la concurrence des Jeux Olympiques. Les fans de cette série peuvent donc se rassurer et continuer à suivre leur feuilleton sans interruption.