Anne-Sophie Lapix a préparé une grosse surprise pour le 20h cette semaine, mieux vaut vous préparer

France 2 révolutionne son journal de 20 heures, présenté par Anne-Sophie Lapix pour cette rentrée. Il va falloir s'y habituer.

Après un mois et demi d'antenne largement consacré aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, qui ont rassemblé des millions de téléspectateurs, France 2 entame sa véritable rentrée. Et la chaîne publique a décidé de frapper fort en bousculant les habitudes de son rendez-vous d'information majeur : le journal de 20 heures.

Présenté en semaine par Anne-Sophie Lapix et le week-end par Laurent Delahousse, ce monument du PAF semblait immuable depuis des décennies. Son format court, d'une vingtaine de minutes, son rythme effréné enchaînant les sujets et son style consensuel paraissaient gravés dans le marbre à l'ère de l'information en continu et des réseaux sociaux. Pourtant, France 2 a choisi de prendre le contre-pied en misant sur un journal qui "prend son temps".

Concrètement, à partir de ce lundi 9 septembre, les téléspectateurs découvriront un 20 heures new look qui s'étirera jusqu'à... 21 heures ! Un nouveau format intégrant au passage la séquence météo. L'ambition est de "mieux comprendre le monde qui nous entoure, mieux assimiler le flux permanent de l'actualité", comme l'explique Alexandre Kara, directeur de l'information de France Télévisions.

Pour y parvenir, la rédaction promet des sujets plus longs et fouillés, davantage de grands reportages pour aller sur le terrain au plus près des enjeux et des problématiques. Les journalistes auront aussi pour mission de vérifier et recouper les informations avec encore plus de rigueur, voire de mener des enquêtes poussées sur des sujets sensibles.

L'autre grand changement sera la place accordée à la parole des experts, spécialistes, acteurs de terrain qui viendront éclairer l'actualité de leur expérience et de leurs analyses. Le but est de donner aux téléspectateurs toutes les clés de compréhension des grands dossiers économiques, géopolitiques, sociétaux, environnementaux. De grands invités issus de la société civile interviendront aussi régulièrement sur le plateau.

Allonger le journal de 20 heures est un pari audacieux à l'heure où l'attention des téléspectateurs est de plus en plus volatile et dispersée. France 2 est persuadée qu'une partie du public aspire à cette "slow info" qui prend le temps de la réflexion et de la pédagogie, en opposition à l'immédiateté et la superficialité des chaînes d'info. Il faudra néanmoins veiller à ne pas transformer ce nouveau 20 heures en tunnel ennuyeux ou jargonneux. Les premiers retours d'audience seront scrutés avec attention.