Les chroniqueurs de TPMP ont des "problèmes de riches" avec leurs apparts et leurs voitures de luxe

Un des chroniqueurs de TPMP a fait part de ses problèmes de riche et n'a pas manqué de montrer qu'il brassait des millions. De quoi faire réagir.

C'est une nouvelle gifle pour C8 et pour Cyril Hanouna. Alors que cet été, l'Arcom, le régulateur des médias, avait décidé de ne pas renouveler la fréquence hertzienne de la chaîne, menaçant l'avenir de ses émissions phares comme Touche Pas à Mon Poste, le Conseil d'État a rejeté mardi un recours du groupe Canal+. Malgré les coups de menton et les annonces de contre-attaque de la star du PAF, C8 est donc toujours vouée à disparaître, de quoi menacer à la fois son business et celui de ses chroniqueurs.

Guillaume Genton, un des habitués de TPMP, s'en est d'ailleurs ému à la rentrée sur le plateau de l'émission en sursis : "C'est quelqu'un de la chaîne qui m'a appelé. J'ai cru que c'était une blague, je n'y ai pas cru... Et ensuite, je me suis dit : 'Je vais fermer toutes mes entreprises'. Déjà, je vais arrêter de faire TPMP. Je ne savais rien en fait, je croyais que c'était la fin..." Il s'est aussi épanché sur la difficile vie de millionnaire et de vedette de la télévision, lors d'une drôle de séquence dans laquelle il a témoigné des millions perdus par manque de vigilance, voire de naïveté des jeunes riches comme lui.

"J'ai pas honte de le dire, moi j'ai perdu 3 ou 4 millions d'euros dans des conneries !", a-t-il lâché. Avant de détailler de manière un peu décousue : "Quand tu es un jeune garçon... Enfin moi je viens de province, j'avais pas d'amis, pas de meufs, on s'intéressait pas à moi... Et d'un coup t'as de l'argent, tout le monde veut être pote avec toi (...). Tu dépenses, tu fais n'importe quoi, t'es grisé. Moi j'ai fini avec deux Lamborghini, une Porsche, trois appartements en loc'..."

Comme si la liste de suffisait pas, Cyril Hanouna, très proche de son chroniqueur, s'est cru obligé d'en rajouter : "A chaque fois que je te voyais, je te disais 'mais comment tu fais ?', il a un train de vie... Il est insuivable !" De quoi faire réagir évidemment un autre chroniqueur, l'avocat antivax Fabrice Di Vizio, qui n'a pas loupé l'occasion d'un clash en comparant cette semaine les vicissitudes de Guillaume Genton à des "problèmes de riches" sur X. Les deux se sont retrouvés sur le plateau de TPMP mardi et l'ambiance a donc vite tourné au vinaigre.

"Vous êtes le juge de la morale de si on a bien dépensé son argent ou pas ?", a demandé Guillaume Genton, se défendant d'avoir "pleurniché", "conscient d'être un privilégié". Ce à quoi l'avocat a rétorqué : "Je m'en tape complètement de votre vie. Ça s'appelle la liberté d'expression..." Après plusieurs passes d'armes, Fabrice Di Vizio a fini par présenter ses excuses. Sur les réseaux sociaux en revanche, les critiques sont restées vives sur cette séquence qualifiée d'"abjecte", de "vide absolu" et sur les "salaires hors normes" des chroniqueurs.

Agé de 31 ans, Guillaume Genton s'est fait connaitre comme spécialiste de rap à la radio, puis protégé de Jean-Marc Morandini avant TPMP. Détenteur de sa société de production, il a assuré dans les médias avoir démarré "en vendant des petits sujets à NRJ 12, C8", puis "des documentaires et des programmes de flux pour France TV ou Canal+". En 2019, il s'est lancé dans la création graphique, notamment l'habillage 3D des émissions s'appuyant sur la réalité augmentée, avec des clients comme "Amazon, Netflix, Endemol, TF1". Il est aussi détenteur d'une agence de communication et un studio d'édition musicale.