TF1 obligé de dépublier un reportage en urgence après un véritable drame, la chaîne embarrassée

TF1 a dû déprogrammer en catastrophe un reportage à la suite d'un drame personnel.

Les campagnes de haine qui ciblent les personnalités publiques, les influenceurs et autres Miss France sont désormais légions. Mais certaines visent aussi de plus en plus des anonymes, pas toujours conscients du danger de venir témoigner à visage découvert à la télévision. Récemment, un gagnant du loto ayant souhaité garder l'anonymat sur TF1 a ainsi été la cible d'un torrent de moqueries et d'attaques sur le Web. Son seul tort : avoir voulu partager son incroyable chance dans l'émission Sept à Huit, friande de ce genre de séquence chaque dimanche soir, sur la première chaîne.

Sept à Huit a d'ailleurs diffusé un autre témoignage choc dans son édition de la semaine dernière, le 12 janvier, avec à la clé un déferlement de haine encore plus violent sur les réseaux sociaux. Au point que la chaîne a dû retirer en urgence de ses plateformes la séquence, deux jours après sa diffusion. "Le reportage diffusé ce dimanche a suscité une vague de harcèlement à l'encontre d'un témoin. Pour la protection des victimes, nous avons décidé de le retirer", a sobrement indiqué l'émission sur son compte X.

Les images du "faux Brad Pitt" diffusées par TF1 sur son compte X. © Capture X / TF1

Il faut dire que les internautes, mais aussi certains médias, n'ont pas fait de cadeau à la femme pourtant meurtrie qui était venue s'exprimer sur la Une. Cette quinquagénaire a raconté face caméra comment elle s'est fait soutirer 830 000 euros par un homme se faisant passer pour Brad Pitt. Les malfrats ont déployé un arsenal sophistiqué pour la berner, allant jusqu'à prétendre que la star avait besoin d'argent pour une opération. Ruinée et encore hospitalisée, elle expliquera avoir fait plusieurs tentatives de suicide.

Mais la crédulité de la victime, prénommée Anne, a pourtant été immédiatement pointée après la diffusion, certains n'hésitant pas à se moquer ouvertement ou à détourner ses propos ou son image. Y compris des humoristes ou des comptes officiels, comme celui du TFC, le club de football de Toulouse, qui a posté sur X un message ironique accompagné d'un photomontage, avant de le supprimer et de s'excuser...

Le retrait de la séquence de Sept à Huit traduit aussi l'embarras de la chaîne, accusée par la victime d'avoir tronqué son témoignage. Dans l'émission Legend de Guillaume Pley sur Youtube, Anne s'est en effet indignée que "le journaliste, [qui est resté deux jours à l'interviewer], n'a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir en fait, pour salir [s]on image". Une manoeuvre réalisée "uniquement dans le but de faire de l'audience" selon elle. "Je ne suis pas folle ou niaise comme certains le prétendent, le disent ou l'écrivent sur les réseaux sociaux, j'ai juste voulu aider une personne", s'est-elle émue.

L'exemple d'Anne est pourtant un éclairage glaçant de ce que l'usurpation d'identité et l'intelligence artificielle peuvent aujourd'hui produire, comme l'équipe de Brad Pitt, qui a eu vent du scandale, l'a elle-même souligné : "C'est affreux que des escrocs profitent du lien fort des fans avec les célébrités, mais c'est un rappel qu'il ne faut pas répondre aux messages en ligne non sollicités, en particulier de la part d'acteurs qui n'ont pas de présence sur les réseaux sociaux".