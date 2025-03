Il ne le dit pas, mais Cyril Hanouna va sacrifier une grosse partie de TPMP prochainement

Il a beau fanfaronner, la vie de Cyril Hanouna et de TPMP n'est pas si rose sur le Web. Et un énorme sacrifice attend encore la star et son émission sur W9...

Après l'arrêt de C8 le 28 février, Cyril Hanouna et sa bande sont toujours là et continuent de clasher à tout va sur YouTube, Dailymotion, ainsi que de sombres canaux au fin fond des box des opérateurs. Touche pas à mon poste est même plus "libre" qu'avant nous dit-on entre deux attaques contre Nagui, Michel Cymès, l'Arcom et bien d'autres. Lors de la première lundi dernier, Hanouna, après avoir fanfaronné sur des audiences gigantesques, s'est amusé à faire défiler des produits de marques populaires sans les masquer, se moquant des règles de la TNT et vantant la liberté d'Internet.

Pourtant, tout n'est pas si simple sur la Toile, loin s'en faut. YouTube a d'ores et déjà rappelé l'animateur à l'ordre concernant plusieurs règles que TPMP ne respectait pas : pas de longues coupures pub dans le flux, obligation de respecter la charte et l'exclusivité de la plateforme et... interdiction de montrer des marques liées par des partenariats commerciaux. Les revenus ne sont pas non plus les mêmes pour Hanouna qui, en plus de prendre l'émission à sa charge via sa webtélé Zoubida TV, a dû revoir à la baisse les cachets de ses chroniqueurs. Des sommes dérisoires (mais pas pour tout le monde) ont circulé, de l'ordre de 330 euros par émission.

Le changement sera plus ardu encore le 1er septembre, quand Hanouna rejoindra le groupe M6. Pas vraiment le bienvenu, comme ont pu le signifier des stars du groupe comme Karine Le Marchand ou la Société des journalistes (SDJ), l'animateur ne doit son arrivée qu'au fait qu'il ne sera pas à l'antenne de M6, le navire amiral, mais bien de W9 et de Fun Radio. Et il devra faire un gros sacrifice : selon la SDJ, la direction a garanti que Cyril Hanouna "ne devrait pas s'aventurer sur le terrain politique ou polémique". Il n'aura sans doute pas le choix. Son arrivée est liée à un strict "projet de divertissement", "quelque chose de très différent de ce que fait aujourd'hui Cyril", a indiqué un des directeurs généraux du groupe M6, Régis Ravanas.

Le groupe M6 aurait même prévu des "garde-fous", comme la validation en amont des conducteurs et des chroniqueurs présents dans l'émission, un léger différé pour prévenir les dérapages, comme ce fut le cas sur C8, mais aussi "des sanctions internes en cas de débordement". Sans compter que W9 est, à l'origine, considérée comme une "chaine musicale" sur la TNT, élargie depuis au "divertissement", comme le dit encore la convention signée pour 2025 avec l'Arcom.

Cyril Hanouna l'a lui-même concédé, à sa façon, face à Pascal Praud sur CNews : "C'est sûr qu'on ne va pas faire de politique sur Fun Radio ou W9", a reconnu "Baba" après avoir dit que "pour l'instant ce n'est pas interdit, eux ils veulent, bien sûr, c'est une chaîne qui est plus dans le divertissement". Assurant qu'il allait "en parler avec les dirigeants de M6", il a tout de même voulu poser un pied dans la porte : "On va aborder tous les sujets de société, c'est obligé, parce que si c'est juste pour parler de Koh-Lanta et de The Voice..."