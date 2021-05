Mention particulière : qui est l'actrice principale Marie Dal Zotto ?

MENTION PARTICULIERE BIENVENUE DANS L'AGE ADULTE. Second volet de la fiction du même nom, cette fiction de TF1 retrouve Marie Dal Zotto dans le rôle principal. Son portrait.

[Mis à jour le 10 mai 2021 à 20h50] TF1 propose le 10 mai 2021 la suite de sa fiction Mention particulière, bienvenue dans l'âge adulte. Les téléspectateurs retrouveront Laura trois ans après son bac, alors qu'elle est désormais lancée dans le monde du travail. Dans le rôle principal, le public retrouvera l'actrice Marie Dal Zotto. Cette actrice de Grenoble, aujourd'hui âgée de 32 ans, est trisomique, comme son personnage. C'est à seulement 14 ans que Marie Dal Zotto découvre le théâtre via un collectif, Apethi. Mais c'est en 2017, alors qu'elle est âgée de 29 ans, qu'elle débute sa carrière de comédienne en décrochant le premier rôle de Mention particulière.

Son interprétation dans ce téléfilm de Christophe Campos lui vaut d'ailleurs le prix du jeune espoir féminin Adami au Festival de la fiction TV de la Rochelle. Elle joue de nouveau ce personnage dans Mention particulière, bienvenue dans l'âge adulte, et on a pu la voir quelques semaines plus tôt dans un épisode de Léo Matteï, brigade des mineurs, avec Jean-Luc Reichmann. En parallèle de ses apparitions télévisées, Marie Dal Zotto "travaille, fait de l'entretien de locaux", comme elle le confie à LCI. "Mais aussi du théâtre et du sport. Je suis engagée dans la vie associative et culturelle". Côté vie privée, elle est également en couple depuis 14 ans avec un certain Derek. Pour ce qui est de ses prochains projets à la télévision, on n'en sait pas plus pour le moment. Elle a toutefois confié auprès de LCI qu'elle aimerait jouer dans Plus belle la vie à l'occasion.

Synopsis - Trois ans après avoir obtenu son baccalauréat, Laura, jeune femme trisomique, entre avec enthousiasme dans une nouvelle étape de sa vie, celle où l'on ressent la périlleuse volonté de couper le cordon pour quitter le nid et entrer dans l'âge adulte. Pour Laura, c'est la découverte du milieu professionnel de la radio, qui la fait rêver et qu'elle s'est entêtée à rejoindre depuis qu'elle a son diplôme, mais c'est aussi la découverte de l'amour…

