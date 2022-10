Raphaëlle Ricci : elle dézingue Elodie Frégé, que devient l'ex-"sniper" de la Star Ac' ?

RAPHAELLE RICCI. Célèbre pour ses débriefs parfois musclés à la Star Academy, Raphaëlle Ricci a clairement fait une croix sur le programme et brille par son absence lors des hommages à l'émission culte des années 2000. Le retour du show ce 15 octobre sur TF1 a tout de même occasionné une réaction de sa part. Sans langue de bois...

Aucune chance de la voir intégrer le jury de la nouvelle Star Academy sur TF1 à partir de ce samedi 15 octobre. Raphaëlle Ricci, l'iconique prof d'expression scénique des premières saisons de la Star Ac', a visiblement fait une croix sur l'émission et cette période de sa vie. Absente des différentes émissions souvenirs diffusées en 2021 sur TF1, la fille de la chanteuse Alice Dona suit tout de même le retour de l'émission de TF1. La preuve : elle a adressé un tacle à son ancienne élève Elodie Frégé avec qui elle avait déjà eu maille à partir lors de la saison 3 au cours des célèbres débriefs des primes qui avaient fait sa réputation de "sniper" auprès d'élèves qui redoutaient particulièrement son jugement.

"Je n'ai absolument jamais employé les mots relatés par Elodie"

Alors qu'Elodie Frégé revenait justement sur l'un des débriefs qui l'avaient marquée et confiait son mal-être de l'époque face à des remarques sur son physique ou son look, Raphaëlle Ricci n'a pas tardé à réagir sur sa page Facebook à la veille du retour de l'émission. "Il se trouve que je n'ai absolument jamais employé les mots relatés par Elodie pour me citer. À l'époque, je luttais avec mon anorexie et je n'ai jamais attaqué qui que ce soit sur son corps ou sa morphologie. Je vais donc croire que c'est une mauvaise interprétation", explique-t-elle d'abord avant de tacler son ancienne élève : "Autre chose, toujours concernant les propos d'Elodie qui me cite : le mot "fagoté" ne fait pas partie de mon vocabulaire ! Je pense qu'elle a dû confondre avec celui de sa grand-mère. Moi je parle de fringues, ça c'est mon mot pour parler de vêtements. Voilà, fin de la petite mise au point. Je trouve toujours dommage de se victimiser pour tenter de faire parler de soi, mais cela n'a jamais fait vendre ni album, ni bouquin, ni spectacle... uniquement des clics pour des médias poubelle. C'est un choix."

Raphaëlle Ricci souhaite qu'on lui "foute enfin la paix avec la Star Ac"' !

Raphaëlle Ricci a assuré les cours d'expression scénique à la Star Academy lors des saisons 1, 2, 3, 5, 6 et 7. Elle est même un temps directrice de la Star Academy avant de quitter l'émission en 2008. De la Star Academy, elle semble garder un souvenir mitigé et ne souhaite plus être associée au programme. Le 14 octobre 2022, à la veille du retour de l'émission sur TF1, elle commentait en réaction à une interview d'Elodie Frégé la mentionnant : "Enfin, je souhaite très fort qu'on me FOUTE (et non pas fiche) ENFIN LA PAIX avec la Starac, ce qui sera certainement le cas dès demain".

Que devient Raphaëlle Ricci, la prof d'expression scénique de la Star Academy ?

Aujourd'hui âgée de 55 ans, fille de la compositrice Alice Dona (auteure de "Je suis malade" de Serge Lama, de chansons pour Johnny Hallyday, Sheila, Claude François ou encore Mireille Mathieu), Raphaëlle Ricci poursuit ses activités de coach en expression scénique et intervient sur la prise de parole dans des écoles supérieures et en entreprise et a développé en parallèle une activité en sophrologie. En 2008, elle a publié un livre "Je ne chanterai pas ce soir" où elle revenait sur les violences conjugales qu'elle a subi de la part de son ancien compagnon durant 10 ans. : "Au bout de trois jours de vie commune avec cet homme pervers et manipulateur, il me traitait déjà de s***pe. J'avais été choquée, bien sûr, j'avais claqué la porte… Mais il m'avait sorti les grandes phrases, le bouquet de fleurs magnifiques, des excuses dans tous les sens. Et ça a été ça tout le temps : une alternance d'insultes et d'humiliations, et de preuves d'amour totalement exagérées", y détaillait-elle notamment.