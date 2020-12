"Prodiges : qui sont les finalistes de la saison 7 ?"

Ce mardi 8 décembre 2020, a lieu la finale de Prodiges à 21h05 sur France 2. Ils sont encore 9 candidats en compétition, mais un seul sera sacré vainqueur de cette 7ème saison.

[Mis à jour le mardi 8 décembre 2020 à 20h00] Présentée par Marie-Sophie Lacarrau, la finale de la 7ème saison de Prodiges, concours de jeunes talents de la musique classique, est diffusée ce soir dès 21h05 sur France 2. Après le Show de Noël, diffusé le mardi 1er décembre 2020, cette finale s'annonce riche en émotions. Parmi les 15 candidats en compétition lors de la première soirée, neuf d'entre eux âgés de 12 à 16 ans ont été sélectionnés pour accéder à la finale et espérer remporter le titre tant convoité de "Prodige de l'année 2020". Ces artistes en herbe sont 3 en lice dans chaque catégorie : musique instrumentale, chant lyrique et danse classique. Pour les musiciens, nous avons Stella au piano, Raphaël au violon et Liam également au piano. Concernant les chanteurs, les finalistes sont Auguste, Armand ainsi qu'Isabelle et pour la discipline de la danse ce sont Juliette, Pénélope et Paul.

Ils seront départagés par un jury composé de la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla, de la soprano Julie Fuchs et du violoncelliste Gautier Capuçon. Le jury déterminera le prodige de chaque catégorie qui gagnera une bourse d'étude. Puis, parmi ces 3 prodiges, un seul sera le grand lauréat du concours et se verra doubler sa bourse d'études. Durant leurs prestations, les jeunes artistes seront accompagnés par l'Orchestre philarmonique de Marseille, dirigé par Zahia Ziouani, par le Ballet du palais d'hiver de Saint Pétersbourg ainsi que par le Chœur de Provence.

La finale de Prodiges 2020 comprend neuf finalistes. Parmi eux, les deux frères Raphaël et Liam s'affronteront dans la même catégorie, celle de la musique instrumentale. Pénélope, elle, veut se prouver qu'elle peut y arriver malgré la longue opération qu'elle a subi pour enlever un kyste qui lui bloquait les nerfs de la colonne vertébrale et l'empêchait ainsi de progresser. Concernant Isabelle, cela fait seulement un an qu'elle prend des cours de chants. Voici la liste complète des finalistes de Prodiges saison 7 :

Finalistes de la catégorie Instruments :

Stella au piano, 14 ans, interprètera

Raphaël au violon, 13 ans

Liam au piano, 15 ans

Finalistes de la catégorie Chant :

Auguste, 16 ans

Armand, 12 ans

Isabelle, 16 ans

Finalistes de la catégorie Danse :

Juliette, 13 ans

Pénélope, 16 ans

Paul, 16 ans

Ces 3 artistes viennent de l'école du VM Ballet à Toulouse.

Quel est le jury de Prodiges 2020 ?

Chaque année, le jury de Prodiges est composé de 3 artistes. Chacun d'eux représente une des disciplines dans lesquelles s'affrontent les candidats. Pour la saisons 7, le jury a accueilli un nouveau juré pour la catégorie du chant. Il s'agit de la soprano Julie Fuchs, qui remplace Élizabeth Vidal. Le jury est composé de deux autres jurés : La chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla et le violoncelliste Gautier Capuçon.