Christian Brückner : le suspect de l'affaire Maddie est un pédophile qui désarçonne les enquêteurs

Le profil du principal suspect dans l'affaire Maddie McCann, disparue en 2007 en Algarve (Portugal) détonne et interpelle les enquêteurs. Christian Brückner est un pédophile multirécidiviste.

Une affaire vieille de 18 ans. Ce mardi 3 juin 2025, la police portugaise a repris ses investigations dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Madeleine McCann en 2007, en Algarve, dans le sud du Portugal. Ces nouvelles fouilles et perquisitions sont menées de mardi à vendredi dans le cadre d'un mandat émis par le ministère public de Brunswick (nord de l'Allemagne), qui dirige une enquête préliminaire contre Christian Brückner, soupçonné par la justice allemande d'avoir tué la fillette de 3 ans à l'époque, explique l'AFP. Plusieurs véhicules des enquêteurs se sont déjà engagés ce mardi matin sur un chemin de terre gardé par des policiers.

En effet, les fouilles reprennent près de Praia da Luz, sur de nouvelles parcelles à l'est de la station balnéaire, là ou "Maddie" aurait pu passer. Pour rappel, elle s'était volatilisée alors que ses parents s'étaient absentés au restaurant avec des amis. Vers 22 heures, sa mère se dirige vers la chambre de la petite Maddie et elle constate que la fenêtre de la chambre est ouverte et que son enfant n'est plus là. Elle appelle les secours et la gendarmerie portugaise arrive sur place vers 22h40. Le début d'un cauchemar sans fin pour elle et son mari, un couple de médecins écossais résidant à Liverpool, au Portugal pour les vacances.

Incarcéré en Allemagne pour viol

Ce mardi 3 juin, de nouvelles recherches sont donc entamées à la demande de la justice allemande pour tenter de mettre la main sur un éventuel indice. Pourquoi la justice allemande ? Car en 2020, le parquet de Brunswick avait désigné comme principal suspect un Allemand de 48 ans, le pédophile multirécidiviste Christian Brückner. Il disposait déjà d'un casier judiciaire bien rempli : 17 mentions, selon le magazine allemand Spiegel (notamment pour agressions et crimes sexuels, vol, conduite en état d'ébriété et sans permis). Ce dernier purge actuellement en Allemagne une peine de sept ans de prison pour le viol, en 2005, d'une Américaine de 72 ans à Praia da Luz, soit précisément là où Maddie a disparu deux ans plus tard.

En octobre 2024, ce même Christian Brückner est acquitté dans un procès où il répondait de plusieurs agressions sexuelles sur mineures et de trois viols commis entre 2000 et 2017 au Portugal. Après avoir requis 15 ans de prison contre lui, la justice allemande s'est vue contrainte de jeter l'éponge, faute de traces ADN.

Plus tôt, en 2017, l'homme se serait vanté d'agissements ignobles, ce qui a pu le placer au centre des débats dans l'affaire McCann et mettre la puce à l'oreille des enquêteurs. D'après un témoin, il est allé jusqu'à montrer une vidéo de viol. Connu pour pédophilie, trafic de drogue et cambriolages, l'homme a travaillé en Algarve entre 1995 et 2007. Des dates qui pourraient donc correspondre avec l'enlèvement potentiel de la petite Maddie. Il fait désormais office de principal suspect dans l'affaire Maddie McCann.

Le soir de la disparition de la fillette, le téléphone de Christian Brückner a borné non loin du logement de la famille McCann. De quoi renforcer la théorie selon laquelle l'Allemand pourrait être lié à la disparition de la fillette. L'homme est décrit comme un "sadique psychopathe" par le paquet et d'"élite de la dangerosité" par un expert psychiatre. Le principal intéressé nie en bloc, malgré les nombreux éléments qui pèsent contre lui et les objets trouvés dans son camping-car, comme des maillots de bain d'enfants ou des fichiers pédopornographiques. Son avocat dénonce un "acharnement judiciaire". Christian Brückner pourrait retrouver la liberté en septembre 2025 sans nouvelle preuve décisive contre lui.