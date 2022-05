Eurovision 2022 : pourquoi la France ne participe pas aux demi-finales ?

EUROVISION. La France est automatiquement qualifiée pour la finale de l'Eurovision 2022, diffusée samedi 14 mai. Pour quelles raisons ne participe-t-on pas aux demi-finales mardi et jeudi ?

L'Eurovision se déroule en 2022 en direct de Turin. Les deux demi-finales sont à suivre les 10 et 12 mai 2022, toutes deux retransmises en direct dès 21h sur France 4. La finale aura lieu quelques jours plus tard seulement, le samedi 14 mai 2022. Elle sera diffusée comme chaque année à partir de 21h sur France 2. Notons que la France, faisant partie des pays qui contribuent financièrement le plus au concours depuis sa création, est qualifiée d'office pour la finale.

Le 5 mars 2022, c'est dans le télé-crochet "Eurovision France : c'est vous qui décidez" sur France 2 que le candidat hexagonal a été désigné en amont de l'Eurovision 2022. C'est le groupe Alvan & Ahez, qui chante en breton son titre "Fulenn" (qui signifie à la foie "étincelle" et "jeune fille"), qui a été choisi par le jury et le public pour représenter la France au plus grand concours de chant international. La France faisant partie des "Big Five", c'est-à-dire les pays qui contribuent le plus à l'organisation du concours d'un point de vue financier, Alvan & Ahez est automatiquement qualifié pour la finale de l'Eurovision ce samedi 14 mai 2022. Ils feront toutefois une apparition au cours de la première demi-finale.

La Russie ne participe pas à l'Eurovision en 2022. Les organisateurs ont décidé de sanctionner le pays pour l'invasion de l'Ukraine en écartant le candidat russe du concours de chant international, mais en empêchant également le pays dirigé par Vladimir Poutine de voter. "Dans le contexte de la crise sans précédent qui se déroule aujourd'hui en Ukraine, l'on pouvait craindre qu'une participation russe cette année ne jette le discrédit sur le Concours. Avant de prendre sa décision, l'UER a pris le temps de mener une large consultation auprès de ses membres", précisait un communiqué de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), organisateur de l'événement, le 25 février 2022.

On ne connaît pas encore le gagnant de l'Eurovision 2022, puisque la finale se déroule le 14 mai 2022 à partir de 21h00. Au cours de la dernière édition de l'Eurovision, diffusée le 22 mai 2021, Maneskin, qui représentait l’Italie, a été sacré grand gagnant. Le groupe italien a remporté le concours de chant international grâce à son titre, "Zitti e buoni". Il s’est classé devant la France et la Suisse, respectivement à la seconde et troisième place. Avant la grande soirée, le groupe de rock était déjà le favori des bookmakers, qui les imaginaient remporter la compétition. Ce quatuor italien est originaire de Rome. Ils ont débuté en se produisant dans les rues de la capitale italienne, avant de se présenter à X Factor en Italie, en 2017. C’est en remportant le festival de San Remo qu’ils ont décroché leur qualification pour l’Eurovision 2021.

L’Italie (524 points)

France (499 points)

La Suisse (432 points)

L'Islande (378 points)

Ukraine (364 points)

Finlande (301 points)

Malte (255 points)

Lituanie (220 points)

Russie (204 points)

Grèce (170 points)

Bulgarie (170 points)

Portugal (153 points)

Moldavie (115 points)

La Suède (109 points)

La Serbie (102 points)

Chypre (94 points)

Israël (93 points)

Norvège (75 points)

Belgique (74 points)

Azerbaïdjan (65 points)

Albanie (57 points)

Saint-Marin (50 points)

Les Pays-Bas (11 points)

Espagne (6 points)

Allemagne (3 points)

le Royaume-Uni (0 points)

Depuis sa création en 1956, la France a remporté cinq fois le concours de l’Eurovision : en 1958, 1960, 1962, 1969 et 1977. Notre pays se place donc juste derrière l'Irlande, qui détient le record avec sept victoires. En 1958, c’est le chanteur André Claveau qui décroche la première victoire de la France avec le titre Dors, mon amour. Deux ans plus tard, en 1960, l’artiste Jacqueline Boyer fait l’unanimité avec la chanson Tom Pillibi. En 1962, c'est Isabelle Aubret qui gagne l'Eurovision avec le morceau Un premier amour. Puis en 1969, c’est Frida Boccara qui remporte le concours de l’Eurovision avec le titre Un jour, un enfant. Enfin, en 1977, la chanteuse Marie Myriam est la dernière en date à gagner en interprétant L’oiseau et l’enfant, titre devenu culte au fil du temps pour le public.