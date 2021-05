"Eurovision : la France peut-elle gagner le concours 2021 ?"

EUROVISION 2021. Barbara Pravi représente ce soir la France à l'Eurovision. Elle est l'une des favorites du concours de chant international 2021, à suivre dès 21h05 sur France 2.

08:44 - Quels pays en lice ce soir ? Vingt-six pays sont en compétition pour l’Eurovision 2021. Mis à part les plus gros contributeurs financiers (la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni) et le pays hôte (les Pays-Bas), ils se sont départagés au cours de deux demi-finales cette semaine. Sont également en lice la Lituanie, la Russie, Chypre, l'Ukraine, la Norvège, Israël, l'Azerbaïdjan, Malte, la Suède, la Belgique, la Serbie, l'Albanie, la Bulgarie, la Moldavie, le Portugal, l'Islande, Saint-Marin, la Suisse, la Grèce et la Finlande. 08:32 - Portrait de Barbara Pravi, la candidate de la France En janvier 2020, Barbara Pravi a été élue représentante de la France pour l’Eurovision 2021. Âgée de 28 ans, la chanteuse n’en est pas à ses débuts, puisqu’elle fait carrière dans la musique depuis 2015. Elle a déjà sorti un premier album, et a participé à la comédie musicale “Un été 44”. Barbara Pravi a également co-signé deux succès de l’Eurovision junior : “Bim Bam Toi” et “J’imagine”, qui a permis à Valentina de remporter l’édition enfant du concours de chant international fin 2020. 08:17 - A partir de quelle heure est diffusé le concours de l'Eurovision ? C’est l’événement télévisé à ne pas manquer cette semaine. France 2 diffuse la finale de l’Eurovision ce samedi 22 mai 2021 au soir. Comme pour les autres programmes majeurs de la chaîne, le concours de chant international sera à découvrir dans la soirée. C’est en effet à partir de 21h05 que la Deux débutera la diffusion de l’Eurovision 2021. 08:09 - Où se déroule l’Eurovision cette année ? Chaque année, le pays qui a remporté l’Eurovision l’an passé devient l’organisateur du concours de chant européen. En 2020, l’événement n’a pas eu lieu en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Il faut donc remonter à 2019 pour connaître le dernier gagnant de la compétition musicale : il s’agissait de Duncan Laurence, le représentant des Pays-Bas. L’Eurovision 2021 se tient donc dans son pays, à Rotterdam plus précisément. Si la France gagne ce soir, elle aura donc l’honneur d’organiser le concours en 2022. 08:00 - Comment suivre l’Eurovision en direct ce soir ? C’est le grand jour ! La finale de l’Eurovision 2021 est diffusée ce samedi 22 mai. Comme chaque année, l’émission est diffusée en direct et visible pour les fans de l'Hexagone : c’est France 2 qui propose la diffusion de cette ultime étape du plus grand concours de chant international. L’émission sera commentée en direct par Stéphane Bern et Laurence Boccolini. Pour rappel, les deux demi-finales ont été diffusées dans la semaine, sur France 4 cette fois.

Après l'annulation de l'édition 2020 de l'Eurovision pour cause de pandémie, l'Eurovision fait son retour pour l'année 2021. Les demi-finales ont eu lieu les 18 et 20 mai 2021, avant la grande finale le samedi 22 mai 2021. En France, l'événement est à suivre en direct sur France 2, à partir de 21h05. En streaming, il est également possible de découvrir le résultat du concours sur le site france.tv sur tablette, ordinateur ou smartphone.

Fin janvier 2020, un jury de stars et le public français a choisi Barbara Pravi pour représenter la France à l'Eurovision 2021. Cette chanteuse de 28 ans a débuté sa carrière musicale en 2015. La comédie musicale "Un été 44" a permis de la faire connaître dans un premier temps, avant de sortir son premier album éponyme en 2017. Mais c'est surtout pour d'autres artistes qu'elle a travaillé, écrivant des chansons pour Chimène Badi ou Julie Zenatti. Avant de représenter la France au concours de chant international, elle avait déjà un lien avec l'Eurovision : c'est en effet Barbara Pravi qui a co-écrit deux titres français pour l'Eurovision Junior : "Bim bam toi" en 2019 et "J'imagine" en 2020, qui a remporté le concours en novembre 2020.

Dans l'attente du classement de l'Eurovision 2021, revenons sur l'édition 2019 qui a vu la victoire du chouchou des bookmakers en la personne de Duncan Laurence qui représentait les Pays-Bas, avec le titre Arcade. Il a remporté l'Eurovision 2019 haut la main, devant l'Italie et la Russie. Les jurys et les téléspectateurs semblent avoir adoré sa chanson qui évoque la perte et le deuil. Malheureusement pour la France, Bilal Hassani n'est pas parvenu à se hisser en haut du classement de l'Eurovision 2019 et termine à la 16e place. Son interprétation du titre "Roi" a pourtant été saluée par le public de Tel-Aviv.

Depuis 1977, la France n'a pas remporté l'Eurovision. Barbara Pravi pourrait-elle inverser la tendance en 2021 ? La chanteuse française figure en tout cas parmi les favoris des bookmakers. Le 21 mai 2021, la veille du concours, les bookmakers ont estimé qu'elle avait 20% de chance de remporter le concours. Placée à la seconde place des prédictions, elle se retrouve toutefois derrière l'Italie, qui pourrait être le grand gagnant, à en croire ces pronostics. Sa chanson, "Zitti e buoni" de Maneskin, est d'ailleurs la chanson la plus écoutée dans le monde sur Spotify. Vous pouvez retrouver les prédictions des bookmakers mises à jour en temps réel sur le site Eurovisionworld.

Les bookmakers ne sont pas les seuls à faire leurs pronostics avant l'Eurovision 2021. Chaque année, l'OGAE International, une association regroupant différents clubs de fans de l'Eurovision, établit un classement de ses candidats favoris. Le 7 mai 2021, ils ont révélé leur classement : Malte est leur favori avec 363 votes, suivi de très près par la Suisse (358 votes). La France et Barbara Pravi se classent à la troisième position, avec 318 voix. L'Hexagone reste donc une favorite du concours tant pour les bookmakers que pour les fans de l'Eurovision.

On ne connaît pas encore le classement complet de l'Eurovision 2021. Celui-ci sera établi dans la soirée du 22 mai 2021, après le vote de chaque pays et de leurs téléspectateurs. En 2019, dernière édition en date du concours de chant international, les Pays-Bas s'étaient classés à la première position, suivie de l'Italie et de la Russie. En attendant de connaître le classement final de l'Eurovision 2021, retrouvez ci-dessous l'ordre de passage de chaque candidat, et la chanson qu'ils interprètent sur la scène de Rotterdam.

Depuis sa création en 1956, la France a remporté cinq fois le concours de l’Eurovision : en 1958, 1960, 1962, 1969 et 1977. Notre pays se place donc juste derrière l'Irlande, qui détient le record avec sept victoires. En 1958, c’est le chanteur André Claveau qui décroche la première victoire de la France avec le titre Dors, mon amour. Deux ans plus tard, en 1960, l’artiste Jacqueline Boyer fait l’unanimité avec la chanson Tom Pillibi. En 1962, c'est Isabelle Aubret qui gagne l'Eurovision avec le morceau Un premier amour. Puis en 1969, c’est Frida Boccara qui remporte le concours de l’Eurovision avec le titre Un jour, un enfant. Enfin, en 1977, la chanteuse Marie Myriam est la dernière en date à gagner en interprétant L’oiseau et l’enfant, titre devenu culte au fil du temps pour le public.

