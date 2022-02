"Eurovision : le candidat de la France bientôt désigné, à quelle date ?"

EUROVISION 2022. La prochaine édition de l'Eurovision se tient à Turin le 14 mai 2022. Le candidat français sera choisi au cours d'une émission diffusée sur France 2 le 5 mars.

[Mis à jour le 16 février 2022 à 16h00] Qui succèdera à Barbara Pravi et tentera de remporter la victoire à l'Eurovision 2022 ? Le candidat français n'est pas encore connu, mais ça ne saurait tarder. Le 5 mars prochain, France 2 diffuse l'émission "Eurovision France : c'est vous qui décidez" dès 21h10. Le public sera une nouvelle fois amené à sélectionner le chanteur ou la chanteuse qu'il souhaiterait voir se produire à Turin, le 14 mai prochain.

Plusieurs étapes permettront de choisir le candidat de la France à l'Eurovision. D'abord, les cinq chansons ayant eu le plus de votes du public se qualifieront. En parallèle, le jury, composé de Jenifer, Gjon's Tears, Nicoletta, Cyril Féraud, Yseult, Agustin Galiana, Elodie Gossuin, André Manoukian, Joyce Jonathan et Sundy Jules, désignera une sixième chanson. Parmi ces six titres, un seul sera sélectionné à 50/50 par le public et le jury, et remportera le droit de représenter la France à l'Eurovision 2022. Voici les candidats et les chansons qui participeront à l'émission de la Deux :

Pauligne Chagne, "Nuit Pauline"

Saam, "Il est où ?"

Julia, "Chut"

Cyprien Zeni, "Ma famille"

Alvan & Ahez, "Fulenn"

Helene in Paris, "Paris mon amour"

Elia, "Téléphone"

Marius, "Les chansons d'amour"

Joan, "Madame"

SOA, "Seule"

Eliott, "La tempête"

Joanna, "Navigateur"

Tout sur l'eurovision