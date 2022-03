"Eurovision : le candidat français désigné, quelle date pour le concours 2022 ?"

EUROVISION 2022. Ce week-end, la France désigne son représentant à l'Eurovision 2022. Après l'élection, le ou la candidate devra faire ses preuves lors du concours en Italie. A quelle date aura-t-il lieu ?

La date de l'Eurovision 2022 est connue : la finale est prévue pour le 14 mai 2022 à Turin (Italie). Auparavant, les pays en compétition se disputeront leur place dans le concours au cours de deux demi-finales : la première aura lieu le 10 mai, la seconde le 12 mai 2022.

On ne connaît pas encore le représentant de la France pour l'Eurovision 2022. Il sera désigné le 5 mars 2022, à l'issue de l'émission "Eurovision France : c'est vous qui décidez" sur France 2. Le public sera amené à voter pour son candidat favori. L'an dernier, Barbara Pravi avait été sélectionné pour représenter la France à l'Eurovision avec son titre "Voilà". La chanteuse s'était classée en seconde position du classement, échappant de peu à la victoire.

Au cours de l’Eurovision 2021, diffusé en direct le 22 mai 2021, Maneskin, qui représentait l’Italie, a été sacré grand gagnant. Il a remporté le concours de chant international grâce à son titre, « Zitti e buoni ». Il s’est classé devant la France et la Suisse, respectivement à la seconde et troisième place. Avant la grande soirée, le groupe de rock était déjà le favori des bookmakers, qui les imaginaient remporter la compétition. Ce quatuor italien est originaire de Rome. Ils ont débuté en se produisant dans les rues de la capitale italienne, avant de se présenter à X Factor en Italie, en 2017. C’est en remportant le festival de San Remo qu’ils ont décroché leur qualification pour l’Eurovision 2021.

Malheureusement, une controverse a entachée leur victoire à l'Eurovision 2021 : un extrait filmé de la soirée a laissé penser à plusieurs internautes que le chanteur du groupe de rock italien aurait pris de la drogue durant la cérémonie, face aux caméras. Il n'en est finalement rien puisque le 24 mai 2021, deux jours plus tard donc, le test de dépistage a prouvé que Damiano n'avait pas consommé de drogue. "Nous considérons que l'incident est clos" ont déclaré les organisateurs de l'Eurovision, l'Union européenne de radiodiffusion.

L’Italie (524 points) France (499 points) La Suisse (432 points) L'Islande (378 points) Ukraine (364 points) Finlande (301 points) Malte (255 points) Lituanie (220 points) Russie (204 points) Grèce (170 points) Bulgarie (170 points) Portugal (153 points) Moldavie (115 points) La Suède (109 points) La Serbie (102 points) Chypre (94 points) Israël (93 points) Norvège (75 points) Belgique (74 points) Azerbaïdjan (65 points) Albanie (57 points) Saint-Marin (50 points) Les Pays-Bas (11 points) Espagne (6 points) Allemagne (3 points) le Royaume-Uni (0 points)

Depuis sa création en 1956, la France a remporté cinq fois le concours de l’Eurovision : en 1958, 1960, 1962, 1969 et 1977. Notre pays se place donc juste derrière l'Irlande, qui détient le record avec sept victoires. En 1958, c’est le chanteur André Claveau qui décroche la première victoire de la France avec le titre Dors, mon amour. Deux ans plus tard, en 1960, l’artiste Jacqueline Boyer fait l’unanimité avec la chanson Tom Pillibi. En 1962, c'est Isabelle Aubret qui gagne l'Eurovision avec le morceau Un premier amour. Puis en 1969, c’est Frida Boccara qui remporte le concours de l’Eurovision avec le titre Un jour, un enfant. Enfin, en 1977, la chanteuse Marie Myriam est la dernière en date à gagner en interprétant L’oiseau et l’enfant, titre devenu culte au fil du temps pour le public.