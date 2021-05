"Eurovision : le chanteur de Maneskin négatif au test de drogue"

EUROVISION 2021. Une polémique est venue entacher la victoire italienne à l'Eurovision. Suspecté d'avoir consommé de la drogue en direct, le chanteur de Maneskin a été testé négatif lors de son dépistage.

Victoires françaises à l'Eurovision [Mis à jour le 25 mai 2021 à 9h59] La controverse qui a entaché la victoire de l'Italie à l'Eurovision a officiellement pris fin. Un extrait filmé de la soirée a laissé penser à plusieurs internautes que le chanteur du groupe de rock italien aurait pris de la drogue durant la cérémonie, face aux caméras. Il n'en est finalement rien puisque ce lundi 24 mai 2021, le test de dépistage a prouvé que Damiano n'avait pas consommé de drogue. "Nous considérons que l'incident est clos" ont déclaré les organisateurs de l'Eurovision, l'Union européenne de radiodiffusion. Avec 529 points, le groupe de rock Maneskin a été sacré grand gagnant de l’Eurovision cette année. Favoris des bookmakers, les Italiens n'avaient pourtant pas bénéficié du vote des jurés professionnels de chaque pays, puisqu’ils ne figuraient pas dans le top 5. C’est finalement le vote du public qui aura fait toute la différence cette année et leur aura permis de remporter le plus grand concours de chant européen. De son côté, la France s'est classée à la seconde place du classement, puisque la prestation de Barbara Pravi a permis de récolter 499 points. Voir les photos Les meilleurs moments de l'Eurovision 2021 Portrait de Maneskin, le groupe gagnant de l'Eurovision 2021 Au cours d'une soirée pleine de suspense, l'Italie a finalement remporté l'Eurovision 2021. Le pays était représenté par le groupe de rock Maneskin. Ce quatuor italien est composé de Damiano, Victoria, Thomas et Ethan, des musiciens qui ont débuté leur carrière en chantant leurs titres dans les rues de la capitale italienne, avant de se produire à X Factor Italia en 2017. Ces musiciens originaires de Rome ont gagné grâce à "Zitti e buoni", une chanson rock, hymne de l'anti-conformisme, que l'on pourrait traduire par "Taisez-vous et restez sage". Avant sa victoire, cette chanson était celle de l'Eurovision 2021 la plus écoutée sur Spotify dans le monde entier.

1. L’Italie (524 points)

2. France (499 points)

3. la Suisse (432 points)

4. Islande (378 points)

5. Ukraine (364 points)

6. Finlande (301 points)

7. Malte (255 points)

8. Lituanie (220 points)

9. Russie (204 points)

10. Grèce (170 points)

11.Bulgarie (170 points)

12. Portugal (153 points)

13. Moldavie (115 points)

14. la Suède (109 points)

15. la Serbie (102 points)

16. Chypre (94 points)

17. Israël (93 points)

18. la Norvège (75 points)

19. la Belgique (74 points)

20. l’Azerbaïdjan (65 points)

21. l’Albanie (57 points)

22. Saint-Marin (50 points)

23. Les Pays-Bas (11 points)

24. l’Espagne (6 points)

25. l’Allemagne (3 points)

26. le Royaume-Uni (0 points)

Fin janvier 2020, un jury de stars et le public français a choisi Barbara Pravi pour représenter la France à l'Eurovision 2021. Cette chanteuse de 28 ans a débuté sa carrière musicale en 2015. La comédie musicale "Un été 44" a permis de la faire connaître dans un premier temps, avant de sortir son premier album éponyme en 2017. Mais c'est surtout pour d'autres artistes qu'elle a travaillé, écrivant des chansons pour Chimène Badi ou Julie Zenatti. Avant de représenter la France au concours de chant international, elle avait déjà un lien avec l'Eurovision : c'est en effet Barbara Pravi qui a co-écrit deux titres français pour l'Eurovision Junior : "Bim bam toi" en 2019 et "J'imagine" en 2020, qui a remporté le concours en novembre 2020.

Depuis sa création en 1956, la France a remporté cinq fois le concours de l’Eurovision : en 1958, 1960, 1962, 1969 et 1977. Notre pays se place donc juste derrière l'Irlande, qui détient le record avec sept victoires. En 1958, c’est le chanteur André Claveau qui décroche la première victoire de la France avec le titre Dors, mon amour. Deux ans plus tard, en 1960, l’artiste Jacqueline Boyer fait l’unanimité avec la chanson Tom Pillibi. En 1962, c'est Isabelle Aubret qui gagne l'Eurovision avec le morceau Un premier amour. Puis en 1969, c’est Frida Boccara qui remporte le concours de l’Eurovision avec le titre Un jour, un enfant. Enfin, en 1977, la chanteuse Marie Myriam est la dernière en date à gagner en interprétant L’oiseau et l’enfant, titre devenu culte au fil du temps pour le public.

