"Eurovision : pourquoi le groupe italien Maneskin risque-t-il d'être disqualifié ?"

Les internautes sont fâchés. Les présentateurs français n'ont pas été à la hauteur lors de la 65e cérémonie de l'Eurovision, samedi 22 mai. Et pour cause, Laurence Boccolini et Stéphane Bern semblent avoir oublié un petit détail... la diffusion différé sur les télévisions françaises. Ainsi, pendant une bonne partie de la cérémonie, les deux présentateurs ont gâché les résultats aux téléspectateurs, en affichant leur enthousiasme avant les résultats. "Pardon pour le problème technique, nous ne savions pas à Rotterdam que vous n'aviez pas encore l'annonce des 12 points... Le 'delay' satellite était important, mais nous n'étions pas au courant au début et désolée de vous avoir spoilé quelques annonces", a répondu sur Instagram la présentatrice, qui animait l'émission pour la première fois.

12:09 - "Je m'en fiche un peu", répond Barbara Pravi

Barbara Pravi est sur un petit nuage et c'est n'est pas une polémique sur une potentielle consommation de drogue de son adversaire qui la fera en descendre. Invitée ce dimanche sur le plateau de Laurent Delahousse, la représentante de la France a souhaité tout de même réagir aux accusations visant le chanteur du groupe italien. "Premièrement, je m'en fiche un peu. Et deuxièmement, ce sont des choses qui ne me concernent pas. Et ce qui est réel, c'est que ce sont des gens qui ont été élus par le public et le jury... Après s'ils se droguent ou s'ils ont mis leur slip à l'envers, ce n'est pas mon problème", a-t-elle répondu, toujours avec beaucoup d'humour et de douceur.