Miss Aquitaine : âge, études, loisirs... Qui est Lola Turpin ?

MISS AQUITAINE 2023. Lola Turpin a été élue Miss Aquitaine ce dimanche 3 septembre 2023. Elle fait désormais partie des candidates en lice pour le titre de Miss France 2024. Son portrait.

L'Aquitaine est entrée dans la course à l'élection Miss France. Ce dimanche 3 septembre, Lola Turpin a remporté l'écharpe de miss régionale et son ticket pour l'élection nationale, prévue le 16 décembre prochain à Dijon. Venue du Périgord, la jeune femme de 19 ans a du sang de miss dans les veines puisque sa mère avait été élue Miss Berry en 2001.

Côté vie professionnelle, la nouvelle Miss Aquitaine étudie le marketing à Bordeaux. Lola Turpin a d'ailleurs été ambitieuse puisqu'elle a avoué qu'elle ne souhaitait pas mettre fin à ses études durant son année de règne. Auprès de France Bleu, elle a ainsi expliqué qu'elle comptait poursuivre sa formation en ligne. Parmi ses objectifs de Miss, la jeune femme espère "venir en aide aux enfants en difficulté, victimes de violences physiques, psychologiques ou encore d'inceste." Un combat qu'elle portera certainement sur la scène de Miss France, en fin d'année.

Miss Aquitaine est un concours de beauté qui élit chaque année une représentante à l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Gironde, du Lot-et-Garonne, de la Dordogne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Depuis la création de son comité, l'Aquitaine a remporté six fois Miss France, se hissant comme la quatrième région à avoir remporté le plus de fois le concours tout comme l'Alsace et la Bretagne. La première Miss Aquitaine à avoir remporté Miss France est Agnès Souret en 1920. Elle a été suivie par Josiane Pouy en 1952, Frédérique Leroy en 1983, Peggy Zlotkowski en 1989, Gaëlle Voiry en 1990 et Mélody Vilbert en 1995. Cela fait donc plus de 25 ans que Miss Aquitaine n'a pas remporté Miss France.

La liste des dernières Miss Aquitaine