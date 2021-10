Miss Ile de France 2021 : Diane Leyre élue, qui est-elle ?

MISS ILE DE FRANCE. Elue par les Franciliens pour les représenter au concours Miss France 2022, Diane Leyre compte bien mener la région le plus loin possible lors de l'élection nationale.

[Mis à jour le 06 octobre 2021 à 12h00] Deux mois avant l'élection de Miss France 2022, ce sont les Franciliens qui ont couronné leur représentante au sein de l'espace Pierre-Bachelet de Dammarie-lès-Lys le 3 octobre dernier. Seize candidates étaient réunies pour tenter d'empocher le titre de Miss Île-de-France 2021. Le jury et le public réunis ont décidé de sacrer Diane Leyre et de lui confier leurs espoirs de victoire au concours de beauté national.

Félicitations à Diane Layre élue Miss Ile-de-France 2021 pour Miss France 2022 ! pic.twitter.com/7fx50bw5BT — Miss France (@MissFrance) October 3, 2021

Âgée de 24 ans, Diane Leyre est donc née en 1997, soit l'année du dernier sacre d'une Miss Île de France en tant que Miss France. " Depuis, la région n'a plus jamais obtenu la couronne suprême. J'espère que cela va me porter chance" a-t-elle annoncé lors de l'élection. Détentrice d'un Bachelor de Business administration, Diane Leyre travaille comme agent immobilier à Paris. Elle a également lancé sa propre marque de mode. Fervente lectrice, Miss Île de France 2021 apprécie particulièrement les romans britanniques, qu'elle lit en anglais, étant elle-même trilingue (français, anglais, espagnol).

Tout savoir sur miss ile-de-france

Miss Ile-de-France est un concours de beauté désignant chaque année une candidate à Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent pour devenir les ambassadrices des Hauts de Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Paris, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise. Au total, 15 Miss de la région Ile-de-France ont obtenu le titre de Miss France, 13 sous le titre de Miss Paris, et 2 sous celui de Miss-Île-de-France : en 1933, 1934, 1935, 1939, 1948, 1949, 1950, 1955, 1963, 1970, 1972, 1978, 1983, 1986 et 1997.

En 2020, c'est Lara Lourenço qui représentait la région Île de France au concours Miss France 2021. Alors âgée de seulement 18 ans, la jeune femme faisait partie des benjamines de l'élection. a convaincu le jury de Miss France 2021. Originaire de Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne, Lara Lourenço était alors étudiante en deuxième année de BTS commerce international option luxe et se destinait à une école de mode pour travailler dans le domaine du stylisme ou du marketing et de la communication. Lors du grand soir, Lara Lourenço s'est classée dans le top 15.

En 2019, Evelyne de Larichaudy a été élue Miss Ile-de-France. Originaire de la Réunion, c'est pourtant l'écharpe de Miss Île-de-France qu'elle a porté pour l'élection Miss France 2020 : la jeune femme de 23 ans lors de son sacre est arrivée dans la région francilienne après son bac. Depuis, la candidate a décroché un diplôme d'ingénieur et travaille comme ingénieure dans le bâtiment. Lors de Miss France 2020, Evelyne de Larichaudy s'est classée à la 13e place.

Alice Quérette était la candidate de l'Île-de-France pour l'élection Miss France 2019. Avant de se lancer dans le concours de beauté, la jeune femme âgée de 24 ans à l'époque avait étudié à HEC Montréal et à l'ESCP à Paris. Lors de Miss France 2019, Alice Quérette s'est classée sixième dauphine.