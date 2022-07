Programme TV Euro féminin : où et quand voir le match de la France ? Heure et chaînes

PROGRAMME TV EURO FEMININ 2022. La France affronte l'Italie pour son premier match de l'Euro féminin de football 2022. Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre ?

[Mis à jour le 10 juillet 2022 à 19h00] La France joue son premier match de l'Euro féminin de foot ce dimanche 19 juillet 2022. Les Bleues affrontent l'Italie pour le premier math de qualification. La rencontre est retransmise sur Canal+ et en clair sur TF1 à 21h. Aucune raison que les fans de football rate le match de l'équipe de France !

L'Euro féminin de football rythme tout le mois de juillet 2022. La finale sera diffusée le 31 juillet prochain. L'ensemble des matchs sont à découvrir à 18h ou 21h sur Canal+, qui diffuse l'ensemble de la compétition. Les grosses rencontres, notamment les matchs de la France, seront diffusés sur TF1 ou TMC tout au long du mois. Si vous souhaitez en savoir plus sur la compétition sportive, vous retrouverez toutes les informations dans l'article ci-dessous.

Pour suivre en direct les matchs de l'Euro féminin de football en 2022, les amateurs de la compétition de football peuvent se tourner vers plusieurs chaînes. Tous les matchs sont diffusés sur Canal+. Il faut donc un abonnement pour s'assurer de pouvoir suivre toutes les étapes de l'Euro. A 21h00, certains matchs importants sont également diffusés sur TMC, et chacun des matchs de l'équipe de France sera proposé en clair sur TF1. Retrouvez plus bas dans cet article le calendrier détaillé de chaque match, avec l'horaire et la chaîne correspondante. Notons que la finale devrait être retransmise simultanément sur TF1 et Canal+.

L'équipe de France participe aux phases de qualification de l'Euro féminin de football 2022. Les Bleues jouent leur premier match ce dimanche 10 juillet, et affronteront l'Italie dès 21h. La rencontre est diffusée sur TF1 et Canal+. L'équipe de France affrontera également la Belgique le 14 juillet 2022 (21h, TF1 et Canal+), avant de jouer contre l'Islande le 18 juillet 2022 (21h, TF1 et Canal+).

Mercredi 6 juillet 2022 : Angleterre-Autriche (21h, Canal+/TMC)

Angleterre-Autriche (21h, Canal+/TMC) Jeudi 7 juillet 2022 : Norvège-Irlande du Nord (21h, Canal+ Sport)

Norvège-Irlande du Nord (21h, Canal+ Sport) Vendredi 8 juillet 2022 : Espagne-Finlande (18h, Canal+), Allemagne-Danemark (21h, Canal+ Sport/TMC)

Espagne-Finlande (18h, Canal+), Allemagne-Danemark (21h, Canal+ Sport/TMC) Samedi 9 juillet 2022 : Portugal-Suisse (18h, Canal+), Pays-Bas-Suède (21h, Canal+)

: Portugal-Suisse (18h, Canal+), Pays-Bas-Suède (21h, Canal+) Dimanche 10 juillet 2022 : Belgique-Islande (18h, Canal+), France-Italie (21h, TF1 et Canal+)

: Belgique-Islande (18h, Canal+), France-Italie (21h, TF1 et Canal+) Lundi 11 juillet 2022 : Autriche-Irlande du Nord (18h, Canal+ Sport), Angleterre-Norvège (21h, Canal+ Sport/TMC)

: Autriche-Irlande du Nord (18h, Canal+ Sport), Angleterre-Norvège (21h, Canal+ Sport/TMC) Mardi 12 juillet 2022 : Danemark-Finlande (18h, Canal+ Sport), Allemagne-Espagne (21h, Canal+/TMC)

: Danemark-Finlande (18h, Canal+ Sport), Allemagne-Espagne (21h, Canal+/TMC) Mercredi 13 juillet 2022 : Suède-Suisse (18h, Canal+ Sport), Pays-Bas-Portugal (21h, Canal+ Sport)

: Suède-Suisse (18h, Canal+ Sport), Pays-Bas-Portugal (21h, Canal+ Sport) Jeudi 14 juillet 2022 : Italie-Islande (18h, Canal+ Sport), France-Belgique (21h, TF1/Canal+)

: Italie-Islande (18h, Canal+ Sport), France-Belgique (21h, TF1/Canal+) Vendredi 15 juillet 2022 : Irlande du Nord-Angleterre (21h, Canal+ Sport), Autriche-Norvège (21h, Canal+ Décalé)

: Irlande du Nord-Angleterre (21h, Canal+ Sport), Autriche-Norvège (21h, Canal+ Décalé) Samedi 16 juillet 2022 : Finlande-Allemagne (21h, Canal+ Sport), Danemark-Espagne (21h, Canal+ Décalé)

: Finlande-Allemagne (21h, Canal+ Sport), Danemark-Espagne (21h, Canal+ Décalé) Dimanche 17 juillet 2022 : Suède-Portugal (18h, Canal+ Décalé), Suisse-Pays-Bas (18h, Canal+ Sport)

: Suède-Portugal (18h, Canal+ Décalé), Suisse-Pays-Bas (18h, Canal+ Sport) Lundi 18 juillet 2022 : Italie-Belgique (21h, Canal+ Sport), Islande-France (21h, TF1/Canal+)

: Italie-Belgique (21h, Canal+ Sport), Islande-France (21h, TF1/Canal+) Mercredi 20 juillet 2022 : Quarts de finale (Canal+ Sport/TMC)

: Quarts de finale (Canal+ Sport/TMC) Jeudi 21 juillet 2022 : Quarts de finale (Canal+ Sport/TMC)

: Quarts de finale (Canal+ Sport/TMC) Vendredi 22 juillet 2022 : Quarts de finale (Canal+/TF1)

: Quarts de finale (Canal+/TF1) Samedi 23 juillet 2022 : Quarts de finale (Canal+/TF1)

Quarts de finale (Canal+/TF1) Mardi 26 juillet 2022 : Demi-finale (Canal+/TF1)

: Demi-finale (Canal+/TF1) Mercredi 27 juillet 2022 : Demi-finale (Canal+/TF1)

: Demi-finale (Canal+/TF1) Dimanche 31 juillet 2022 : Finale (Canal+/TF1)

Il n'est pas obligatoire de suivre l'Euro féminin de football uniquement à la télévision. Il est également possible de suivre les rencontres 2022 en streaming. Pour les abonnés de Canal+, il suffit de se rendre sur MyCanal, en se connectant à son compte Canal+. Il est possible de suivre les matchs de l'Euro féminin de football sur canalplus.com sur son ordinateur, ou sur l'application myCanal en utilisant sa tablette, son smartphone ou une console. Pour les matchs diffusés sur TF1, il suffit de se rendre sur myTF1 et de cliquer sur l'onglet "en direct", après s'être créé un compte gratuitement.