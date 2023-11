Miss Normandie : Wissem Morel-Omari élue, découvrez son portrait

MISS NORMANDIE 2023. La région normande est représentée par Wissem Morel-Omari pour la prochaine élection Miss France. Mais qui est-elle ?

Toutes les candidates à l'élection Miss France 2024 sont désormais connues. Ce samedi 28 octobre, Wissem Morel-Omari a été élue Miss Normandie 2023 au Parc des Expositions de Caen et a rejoint la liste des 30 participantes au concours de beauté national. Celui-ci se tiendra le 16 décembre prochain, au Zénith de Dijon.

Wissem Morel-Omari est une étudiante en troisième année de licence de biologie à l'université de Rouen. Plus tard, elle espère poursuivre son cursus en master biologie santé, afin de travailler dans la recherche centrée sur l'autisme.

Âgée de 23 ans, la jeune femme est originaire de Vernon, dans l'Eure. Et la jeune femme a déjà choisi la cause qu'elle comptait défendre lors de l'élection Miss France : mettre en lumière l'autisme, qui touche deux de ses cousins et qui est également son sujet de prédilection pour ses études. Mais avant cela, la jeune femme va s'envoler avec les autres candidates en Guyane, où aura lieu le voyage de préparation avant le grand soir.

En savoir plus sur Miss Normandie

Miss Normandie est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Manche, de la Seine-Maritime, de l'Orne et de l'Eure. Depuis la création du concours national, 6 Miss Normandie ont été élues Miss France : Monique Negler en 1958, Jeanne Beck en 1967, Isabelle Benard en 1981, Martine Robine en 1984, Cindy Fabre en 2005 et Malika Ménard en 2010 et Amandine Petit en 2020.

