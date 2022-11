Programme TV Coupe du monde : où et quand suivre le match d'ouverture ?

PROGRAMME TV COUPE DU MONDE 2022. La Coupe du monde de football débute ce dimanche. La cérémonie d'ouverture et le match Equateur-Qatar sont à voir ce 20 novembre.

[Mis à jour le 20 novembre 2022 à 9h00] La Coupe du monde de football débute ce dimanche 20 novembre 2022 au Qatar. Pour suivre la cérémonie d'ouverture, rendez-vous à 16h20 sur TF1 et beIn Sport. La première rencontre, Qatar vs Equateur, débute quelques minutes plus tard, à 17h. Elle est retransmise sur les deux chaînes.

L'ensemble des matchs de la Coupe du monde 2022 est diffusée sur beIn Sport. De son côté, TF1 propose 28 rencontres, dont les matchs de l'équipe de France, les demi-finales et la finale. Durant la phase de poule, il sera possible de suivre des matchs à 11h, 14h, 17h ou 20h. Le premier match de qualification de la France contre l'Australie est programmé le 22 novembre 2022 à 20h et visible sur TF1 et beIN. Ci-dessous, retrouvez toutes les informations sur la diffusion TV de la Coupe du monde de football 2022 ainsi que le programme complet des matchs.

Dimanche 20 novembre 2022 :

16h20 : Cérémonie d'ouverture (sur TF1 et beIn)

17h : Qatar vs Equateur (sur TF1 et beIn)

Lundi 21 novembre 2022 :

14h : Angleterre/Iran (beIn)

17h : Sénégal/Pays-Bas (beIn)

20h : Etats-Unis/Pays de Galles (sur TF1 et beIn)

Mardi 22 novembre 2022 :

11h : Argentine/Arabie Saoudite (beIn)

14h : Danemark/Tunisie (beIn)

17h : Mexique/Pologne (beIn)

20h : France/Australie (sur TF1 et beIn)

Mercredi 23 novembre 2022 :

11h : Maroc/Croatie (beIn)

14h : Allemagne/Japon (beIn)

17h : Espagne/Costa Rica (beIn)

20h : Belgique/Canada (sur TF1 et beIn)

Jeudi 24 novembre 2022 :

11h : Suisse/Cameroun (beIn)

14h : Uruguay/Corée du Sud (beIn)

17h : Portugal/Ghana (beIn)

20h : Brésil/Serbie (sur TF1 et beIn)

Vendredi 25 novembre 2022 :

11h : Pays de Galles/Iran (beIn)

14h : Qatar/Sénégal (beIn)

17h : Pays-Bas/Equateur (beIn)

20h : Angleterre/Etats-Unis (sur TF1 et beIn)

Samedi 26 novembre 2022 :

11h : Tunisie/Australie (beIn)

14h : Pologne/Arabie saoudite (beIn)

17h : France/Danemark (sur TF1 et beIn)

20h : Argentine/Mexique (sur TF1 et beIn)

Dimanche 27 novembre 2022 :

11h : Japon/Costa Rica (beIn)

14h : Belgique/Maroc (sur TF1 et beIn)

17h : Croatie/Canada (sur TF1 et beIn)

20h : Espagne/Allemagne (sur TF1 et beIn)

Lundi 28 novembre 2022 :

11h : Cameroun/Serbie (beIn)

14h : Corée du Sud/Ghana (beIn)

17h : Brésil/Suisse (beIn)

20h : Portugal/Uruguay (sur TF1 et beIn)

Mardi 29 novembre 2022 :

16h : Equateur/Sénégal (beIn)

16h : Pays-Bas/Qatar (beIn)

20h : Iran/Etats-Unis (sur TF1 et beIn)

20h : Pays de Galles/Angleterre (sur TF1 et beIn)

Mercredi 30 novembre 2022 :

16h : Tunisie/France (sur TF1 et beIn)

16h : Australie/Danemark (beIn)

20h : Pologne/Argentine (sur TF1 et beIn)

20h : Arabie saoudite/Mexique (sur TF1 et beIn)

Jeudi 1er décembre 2022 :

16h : Croatie/Belgique (beIn)

16h : Canada/Maroc (beIn)

20h : Japon/Espagne (sur TF1 et beIn)

20h : Costa Rica/Espagne (sur TF1 et beIn)

Vendredi 2 décembre 2022 :

16h : Corée du Sud/Portugal (beIn)

16h : Ghana/Uruguay (beIn)

20h : Serbie/Suisse (sur TF1 et beIn)

20h : Cameroun/Brésil (sur TF1 et beIn)

Samedi 3 décembre 2022 :

16h : huitièmes de finale

20h : huitièmes de finale

Dimanche 4 décembre 2022 :

16h : huitièmes de finale

20h : huitièmes de finale

Lundi 5 décembre 2022 :

16h : huitièmes de finale

20h : huitièmes de finale

Mardi 6 décembre 2022 :

16h : huitièmes de finale

20h : huitièmes de finale

Vendredi 9 décembre 2022 :

16h : quarts de finale

20h : quarts de finale

Samedi 10 décembre 2022 :

16h : quarts de finale

20h : quarts de finale

Mardi 13 décembre 2022 : demi-finale (20h, sur TF1 et beIn)

Mercredi 14 décembre 2022 : demi-finale (20h, sur TF1 et beIn)

Samedi 17 décembre 2022 : petite finale (16h, sur TF1 et beIn)

Dimanche 18 décembre 2022 : finale (16h, sur TF1 et beIn)

Deux chaînes diffusent la Coupe du monde de foot 2022. Les fans du ballon rond pourront suivre l'intégralité de la compétition sur les chaînes de beIN Sport. Il faut toutefois avoir un abonnement payant pour en profiter. Par ailleurs, TF1 diffusera gratuitement 28 matchs, du 20 novembre au 18 décembre 2022 : 16 de la phase de poules (dont les matchs de l'équipe de France), 5 huitièmes de finale, 3 quarts de finale, les demi-finales, la petite finale et la finale. La cérémonie d'ouverture sera également diffusée sur la première chaîne à partir de 16h20.

La Coupe du monde est diffusée en direct du Qatar. Il n'existe toutefois qu'une heure de décalage entre les deux pays, les horaires des matchs seront facile à suivre pour les habitants de l'Hexagone. La cérémonie d'ouverture est diffusée sur TF1 dès 16h20, avant le match d'ouverture 30 minutes plus tard. Lors des phases de poule, des matchs sont organisés à 11h, 14h, 17h ou 20h. Les demi-finales auront lieu à 20h les 13 et 14 décembre, tandis que la finale se déroulera le 18 décembre 2022 à 16h.

La France fait partie des équipes en compétition pour la Coupe du monde 2022. Elle doit désormais jouer sa place lors des phases de poule. Les dates et horaires des rencontres sont déjà connues : les Bleus affronteront l'Australie le mardi 22 novembre à 20h (TF1 et beIN Sports 1), avant de jouer contre le Danemark le samedi 26 novembre 2022 à 17h (TF1 et beIN Sports 1). L'équipe de Didier Deschamps affrontera ensuite la Tunisie dans une rencontre programmée le mercredi 30 novembre à 16h (TF1 et beIN Sports 1).

Il n'est pas nécessaire d'avoir la télévision pour suivre la Coupe du monde de football 2022. Il est également possible de regarder les matchs en streaming. Les abonnés de beIN Sport Connect peuvent se rendre sur myCanal. Pour les matchs diffusés sur TF1, c'est encore plus simple : il suffit d'avoir un compte gratuit à la plateforme MyTF1 et de cliquer sur l'onglet "en direct" pour suivre les matchs en streaming en live. Il est également possible de les voir en replay streaming. Certains matchs seront également disponibles en 4K pour les abonnés Bouygues et Orange.