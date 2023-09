"L'amour est dans le pré" sur M6 : des prétendantes très entreprenantes choquent Karine Le Marchand

Dans L'amour est dans le pré ce lundi 18 septembre sur M6, Joris a dû faire face à des prétendantes (trop) entreprenantes qui l'ont déstabilisé.

"L'amour est dans le pré" continue de faire les beaux jours de M6, et plus particulièrement de leur plateforme de replay 6play. Dans l'épisode 5 diffusé ce lundi 18 septembre 2023, les téléspectateurs ont pu découvrir une séquence savoureuse lors des speed-datings de Joris.

L'agriculteur est en effet pas à l'aise sur le terrain de la séduction, et Karine Le Marchand décide alors de donner un coup de pouce à ses quatre prétendantes en leur conseillant de ne pas être avares en compliments : "C'est forcément vous qui allez faire les premiers pas, parce qu'il n'en est pas capable. C'est un terrain vierge pour lui. C'est un super mec, vous pouvez y aller !"

Et certaines ont prises l'animatrice de "L'amour est dans le pré" au mot ! Justine et Fidéline, les premières prétendantes, n'ont pas manqué de noyer Joris sous les compliments : "physiquement t'es rassurant, on a envie d'être dans tes bras", "le physique wow super !" L'une d'entre elle se dit même prête à quitter son domicile pour vivre avec lui, et fonder une famille : "Je me projette déjà là. J'imagine une fille avec des yeux bleus. Je ne sais pas ce que ça va donner avec les petits mais je me projette totalement."

"Elle lui fait peur"

Mais contrairement à ce qu'elles avaient pu espérer, cette attitude offensive a embarrassé l'agriculteur... mais aussi Karine Le Marchand elle-même : "Elle lui fait peur ! Elles y vont peut-être un peu fort non, par rapport à ce que j'ai dit. Je n'aurais peut-être pas dû dire qu'elles aillent à fond."

Joris aussi n'a pas manqué de dire qu'un tel enthousiasme dans le rapport de séduction lui "fait bizarre". Le sapeur-pompier de L'ADP 2023 s'est ainsi dit "plus déstabilisé qu'autre chose" par les tentatives de ces deux candidates. Et finalement, ça leur aura joué des tours, puisque l'agriculteur a choisi d'inviter Elodie et Carine à découvrir son quotidien à l'a ferme.