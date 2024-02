Star Academy : ça va mal pour Pierre juste avant la grande finale

La finale de la Star Academy a lieu ce samedi 3 février sur TF1 à partir de 21h10. Après 13 semaines d'aventure, il ne reste plus que Julien et Pierre à pouvoir prétendre au titre de vainqueur de la saison. Pierre est le grand favori d'après les sondages mais il se trouve actuellement dans une mauvais posture d'un point de vue santé...

En direct

20:12 - Les adieux émouvants de Pierre et Julien au château Si la finale n’est diffusée que ce soir, Julien et Pierre, les deux finalistes, ont fait leurs adieux au château de Dammarie-les-Lys dès le 1er février. Les deux artistes, très émus, ont fait le tour des pièces avant de descendre une dernière fois l’escalier, bras dessus, bras dessous, puis sont sortis admirer la bâtisse depuis la pelouse. Et là, alors que les lumières s’éteignaient une à une, un message audio de leurs camarades, par ordre d’élimination, a été diffusé, leur rappelant ce qu’ils avaient partagé et faisant part de leur fierté. Puis la reprise d’ « On va s’aimer », déjà diffusée au cours de la saison, a retenti avant que tout ne s’éteigne. Un moment tout en émotion : Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Star Academy (@staracademytf1)

19:53 - L’état de Pierre fragile physiquement et mentalement Cette semaine, la dernière de la saison 2023-2024, a vu les deux finalistes vivre leurs dernières grandes émotions au sein du château de Dammarie-les-Lys. Mais l’aventure, longue et éprouvante, semble marquer plus fortement Pierre que Julien. Lors de la quotidienne du 30 janvier, le finaliste a ainsi avoué n’avoir « jamais été aussi malade, fatigué, etc. Mais en même temps, j'ai envie de profiter parce que je sais que c'est la dernière et j'ai envie de tout donner ». Le jeune homme a ensuite fait part de ses doutes, en expliquant qu’il essayait « de faire au max » mais ne tout de même « pas y arriver ». Sera-t-il plus en forme ce soir ?