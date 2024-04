Danse avec les stars : Inès Reg de retour, les danseurs "n'en peuvent plus" !

Sortez le pop corn ! Danse avec les stars revient ce vendredi sur TF1, avec Inès Reg et des danseurs qui n'en peuvent plus...

Danse avec les Stars (DALS) va-t-il retrouver un semblant de normalité avant la fin toute proche de la saison 2024 ? Dans les jours qui ont précédé le 8e prime time de l'émission, ce vendredi 12 avril sur TF1, les dramas ont continué à s'enchaîner, mettant parfois les producteurs dans l'embarras. Dernier événement en date, le malaise spectaculaire d'Inès Reg lors du direct de DALS vendredi dernier a agi comme une nouvelle bombe à fragmentation toute la semaine. Après avoir brusquement quitté le plateau juste après sa performance, laissant son partenaire, le danseur Christophe Licata, en plan au beau milieu de la soirée, l'humoriste a laissé planer le doute pendant plusieurs jours sur ses intentions. Seules informations pour les fans : la déclaration du médecin de l'émission, évoquant un "gros, gros malaise" et assurant que l'humoriste avait quitté le plateau de son propre chef, puis quelques sorties de Christophe Licata sur les réseaux sociaux, répondant aux rageux qui dénonçaient une simulation.

Déjà sous le feu des critiques depuis sont altercation avec Natasha St-Pier en coulisses et le bad buzz qui a suivi, Inès Reg s'est pour sa part longtemps murée dans le silence, mettant les fans en émoi et les équipes de DALS encore un peu plus à cran. La candidate de Danse avec les stars 2024 a finalement brisé ce silence mardi, sur les réseaux sociaux, après plusieurs jours sans aucune nouvelle (ce qui n'est pas vraiment son habitude). "Tout va bien, tout va mieux. Mon cœur s'est emballé, il m'empêchait de respirer tellement il était compressé, mon bras gauche me brûlait de douleur et mes jambes ne tenaient plus", a-t-elle avoué sur son compte Instagram, tout en soulignant sa détermination à continuer la compétition. Et d'en rajouter une petite couche : "les méchants peuvent s'égosiller et mentir. Moi, nous, on reste, on se donne, on hurle notre amour et on prouve que c'est toujours les gentils qui gagnent à la fin".

"Les autres danseurs de l'émission n'en peuvent plus de cette situation"

L'ambiance en coulisses n'étant pas vraiment au beau fixe, ces événement n'ont bien sur rien arrangé et cette obsession pour les aventures d'Inès Reg non plus. Toute la semaine, les spéculations ont succédé aux révélations sur le mal-être qui s'est propagé et même accentué dans les équipes. Le mot "burn-out" a plusieurs fois été prononcé ici et là. Le danseur Anthony Colette, partenaire de Natasha St-Pier, qui a accusé lui-même Inès Reg de menaces mi-mars, a révélé avoir perdu 7 kilos depuis le début de l'émission, attribuant ce changement à la pression et au stress. Plus tard, le danseur a mis en suspens sa participation au prime de fin de semaine, à cause d'une blessure au dos : "Je vais peut-être devoir remplacer des choses dans ma chorégraphie pour demain ou me faire remplacer pour les portés par un autre danseur", déclarait-il jeudi sur les réseaux sociaux... Il aurait tout de même pris le chemin des studio ce vendredi.

Dans un long article du Parisien en milieu de semaine, les autres participants de l'émission ont exprimé un sentiment d'épuisement face à ces événements. Une source anonyme au sein de la production a notamment confié : "Les autres danseurs de l'émission n'en peuvent plus de cette situation. Ils ont l'impression qu'ils vont devoir travailler avec des dramas toutes les semaines jusqu'à la fin de la saison".

L'atmosphère qui s'est installées dans DALS 2024, loin de l'esprit habituellement convivial du programme, va en tout cas rester dans les mémoires et sans doute ternir la saison entière. Pour rappel, Danse avec les stars a débuté cette année par un affrontement en coulisses entre Inès Reg et Natasha St-Pier. Celui-ci est né d'une altercation lors d'une séance de répétition fin janvier, à la suite d'une demande d'Inès Reg de baisser le volume de la musique. Insultes et menaces auraient suivi, donnant lieu à des dépôts de main courante de la part de Natasha St-Pier et Anthony Colette contre l'humoriste et son entourage.

Jusqu'à la finale de Danse avec les stars 2024, difficile de savoir ce qui peut encore advenir. Mais dans cette saison si particulière, Inès Reg aura au moins réussi une chose : devenir la candidate la plus scrutée dans l'émission. Déjà très observée jusqu'à son malaise la semaine dernière, l'humoriste le sera encore plus ce vendredi soir, au moment où DALS va prendre l'antenne.