Le Golden Bachelor ne s'est pas vraiment bien terminé aux Etats-Unis, un mariage qui vire au désastre

Alors que M6 lance ce mercredi son nouveau programme de télé-réalité, Golden Bachelor, on espère que ce dernier ne va pas se terminer comme son équivalent américain...

Ce mercredi, la chaîne M6 lance son tout nouveau programme événement, Golden Bachelor. Le concept : vingt femmes d'âge mûr vont tenter de séduire Landry, un riche sexagénaire devenu veuf et qui souhaite retrouver le grand amour après des années de célibat. Après le Bachelor, qui partait d'un principe similaire mais avec une moyenne d'âge bien moins élevée, l'émission est de nouveau adaptée d'un succès américain, "The Golden Bachelor", énorme phénomène outre-Atlantique l'année dernière, avec des millions de téléspectateurs à la clé pour le diffuseur ABC et des buzz à n'en plus finir à chaque épisode.

Dans la version américaine, c'est un septuagénaire, Gerry Turner, qui était parti en quête d'une nouvelle partenaire de vie après son veuvage. Un mélange d'attachement et de rejet du personnage, le culot ou les maladresses de certaines candidates, et surtout les soubresauts de la saison avaient fini par emporter le public. Au summum de la saison, une rivalité entre deux candidates, Leslie et Theresa, sera portée à son paroxysme jusqu'à un épilogue cruel : Gerry aura jusqu'au bout fait miroiter la victoire à Leslie pour ensuite briser son rêve amoureux, rompant avec elle devant des millions de téléspectateurs.

C'est donc Theresa - Theresa Nist de son nom complet - qui va mettre le grapin sur le retraité le plus convoité des Etats-Unis et même lui mettre la bague au doigt. Une cérémonie fastueuse a été diffusée en direct en janvier dernier devant des millions de fans, qui sera surnommée "Les Noces d'or". Au programme, du faste, du glamour et certainement un joli chèque pour que les deux stars autorisent les caméras à venir se mêler à la fête.

Pourquoi ça n'a pas marché entre Gerry et Theresa ?

Mais patatras. Trois mois plus tard, en avril, le couple star de l'émission annonçait sa séparation dans l'émission Good Morning America. Une triste nouvelle pour les fans qui croyaient en cette belle histoire d'amour sur le tard. La cause invoquée pour cet énorme ratage est on ne peut plus simple : Gerry et Theresa ont reconnu qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur leur lieu de vie commune. Theresa, venue du New Jersey, et Gerry, de l'Indiana, ont d'abord envisagé de déménager du côté de Charleston, en Caroline du Sud, pour commencer leur nouvelle vie. Mais rapidement, il s'est avéré qu'aucun des deux époux n'était prêt à sacrifier son quotidien et à s'éloigner de ses petits enfants pour l'autre.

"Nous avons visité des maisons en Caroline du Sud, nous avons envisagé le New Jersey, et nous avons regardé maison après maison, mais nous n'avons jamais franchi le pas", déclarera Theresa sur ABC, pas si gênée que ça de divorcer aussi rapidement après son mariage. N'oublions pas que tout cela est de la télé-réalité...

D'autres raisons de ce désastre, sans doute tout aussi plausibles, ont en effet été évoquées. Le format de l'émission, d'abord, qui pousse les candidats à s'engager à toute vitesse, bien loin du temps que peut exiger une relation "normale". Les sentiments peuvent être exacerbés par le buzz, mais les lois des relations amoureuses ne changent pas parce que votre rencontre a été diffusée à la télévision... Et même si l'un des arguments de The Golden Bachelor prétend que des personnes plus matures sauront mieux ce qu'elles veulent, il reste assez acrobatique de s'aventurer dans un mariage aussi vite.

Même si deux personnes s'aiment – ​​comme Gerry et Theresa le prétendaient encore au printemps – le couple nécessite aussi du travail et des sacrifices. Il exige que parfois, on donne la priorité à l'autre. En somme, être un vrai couple lorsque les caméras s'éteignent est plus difficile que quand elles sont allumée. Et c'est sans doute là la principale raison de la rupture de Gerry et Theresa : une fois que les médias ont essoré leur histoire d'amour et que l'attention du public est passée à autre chose, leur relation n'avait plus aucun sens, ni affectivement, ni commercialement. Reste à savoir si Landry, le Golden Bachelor à la française, saura tirer les leçons de cette triste expérience.