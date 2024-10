Star Academy : Adeline Toniutti amère d'avoir été écartée, débarque sur scène lors du premier prime

Adeline Toniutti ne sera finalement pas professeure de chant lors de la nouvelle saison de la Star Academy. Elle se produira tout de même lors du prime d'ouverture de la 12e saison, aux côtés de Vincent Niclo.

C'est une surprise pour les fans, mais surtout pour Adeline Toniutti. L'ancienne professeure de chant de la Star Academy a été écartée du programme, dont le premier prime a lieu samedi 12 octobre sur TF1, au profit de Sofia Morgavi. Les deux dernières saisons n'ont pas permis à la chanteuse lyrique de rester dans l'émission, comme elle l'a confié lors d'une interview accordée à Voici, vendredi 11 octobre : "C'est un grand changement pour le public et pour moi aussi, parce que j'aime beaucoup faire ça. J'ai le cœur un peu déchiré pour le public."

De plus, Adeline Toniutti avait déjà préparé ses cours de chant pour la nouvelle promotion. "J'avais commencé à préparer des vocalises parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup en amont [...] J'avais commencé à travailler. Et quand cette décision est survenue, je me suis dit que j'allais faire autrement", confie-t-elle encore à nos confrères, ajoutant : "Peut-être que le 'Hey Man' refera son apparition au château ? Moi, je leur souhaite le meilleur. Nul ne sait ce qui va se passer dans les prochains mois."

Adeline Toniutti tout de même présente lors du premier prime

La chanteuse va malgré tout participer au premier prime de la nouvelle saison de l'émission. Elle a annoncé à ses fans sur son compte Instagram, le 25 septembre, qu'elle se produira samedi soir "sur le plateau aux côtés de Vincent Niclo pour chanter en duo 'The Prayer', un grand titre de Céline Dion" pour "le lancement de la Starac". Adeline Toniutti en a profité pour faire la promotion de sa tournée en France, Belgique et Suisse ainsi que pour son livre *Anatomie du chant*, éd. Marabout. En réponse à ce message, son partenaire de chant lui a adressé : "Trop hâte de partager ce duo en live avec toi".