Mort de Nicole Croisille : de quoi est décédée la chanteuse ?

"Je ne vise pas les 100 ans !", les mots forts de Nicole Croisille sur la fin de vie

Deux ans avant son décès, en 2023, Nicole Croisille livrait ses dernières volontés lors de son passage dans l’émission Laissez-vous tenter diffusée sur RTL : "Croyez-moi, je ne vise pas les 100 ans ! Je suis autonome et il faut que je reste autonome. Dès que je ne serai plus autonome, je disparaîtrai rapidement", lançait-elle. Et puis, "on aura bientôt le choix, si les députés font leur travail. On pourra, quand on commence à devenir dépendant ou que la maladie prend le dessus, on aura le droit à ce que les médecins nous aident à disparaître avant que ce soit la catastrophe. Je veux dire physique", disait-elle.