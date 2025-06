Mort de Philippe Labro : de quoi est décédé le journaliste et écrivain ?

Philippe Labro est mort à l'âge de 88 ans, emporté par la maladie. Le journaliste, écrivain et parolier, a eu une vie spectaculaire.

Philippe Labro est mort à l'âge de 88 ans, a appris l'AFP ce mercredi 4 juin. Le journaliste s'était retiré de la vie publique ces dernières années, tout en accordant régulièrement quelques entretiens dans les médias, l'occasion pour lui d'évoquer plusieurs épisodes d'une vie très remplie.

Journaliste, mais aussi écrivain, parolier notamment de Johnny Hallyday, réalisateur, et plus largement homme de culture et de télévision, Philippe Labro a été emporté par une longue maladie. C'est en effet un cancer qui est à l'origine de son décès.

Philippe Labro incarnait une certaine idée de l'élégance intellectuelle à la française, nourrie d'un regard tourné vers l'Amérique. Observateur de son époque, Philippe Labro s'était imposé dès les années 1970 comme une figure du journalisme.

L'homme a vécu une existence peu commune. À 18 ans, en 1954, Philippe Labro quittait la France pour les États-Unis grâce à une bourse d'études. Il étudiera à l'université de Washington and Lee, en Virginie, une expérience fondatrice qui nourrira son œuvre, tant littéraire que journalistique. Cette immersion dans l'Amérique profonde deviendra le socle de plusieurs de ses livres, notamment L'Étudiant étranger (1986), roman largement autobiographique récompensé par le prix Interallié.

De retour en France, Philippe Labro couvrira des événements majeurs de la seconde moitié du XXe siècle : la guerre du Viêt Nam, la mort de John F. Kennedy, ou encore les troubles politiques en Amérique latine. Il aura notamment travaillé, durant sa longue carrière, pour RTL, Europe 1, et aura collaboré avec de grands titres de presse écrite.

Philippe Labro avait aussi construit une œuvre littéraire personnelle. Il publie durant sa vie des romans, récits et essais dans lesquels se croisent mémoire, introspection, et fascination pour les États-Unis. Parmi ses titres les plus marquants, on trouve Des cornichons au chocolat (1971, publié sous pseudonyme), Un été dans l'Ouest (1988), ou encore Tomber sept fois, se relever huit (2003), un récit intime sur la dépression, salué pour sa sincérité.

Véritable touche à tout, Philippe Labro s'était aussi tourné vers le cinéma dans les années 1970 et 1980. On lui doit plusieurs films, dont Sans mobile apparent (1971) ou Le Hasard et la violence (1974). Mais c'est dans les médias qu'il fera une grande carrière, occupant des postes de direction, notamment à RTL et à la chaîne Direct 8, qu'il participera à lancer.

Écrivain prolifique, Labro ne cessa d'interroger les vertiges de l'identité, de l'échec, de la résilience. Son œuvre, entre journal intime et chronique du monde, offre une traversée sensible des décennies qui ont façonné la France contemporaine. Il était membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis 2010, reconnaissance d'un parcours artistique assez rare.