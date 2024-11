Le mort de la plage : que vaut Claire Chazal en actrice de téléfilm ? Ce n'est pas gagné !

AU PROGRAMME TV - FRANCE 3 | 21H05. Le Mort de la plage, sorti en 2018, a offert à Claire Chazal son tout premier rôle en tant qu'actrice. Un coup d'essai transformé ?

Le mort de la plage, téléfilm policier sorti en 2018 et porté notamment par Claire Chazal, a été reprogrammé jeudi 21 novembre sur France 3. La fiction relate un mystérieux meurtre survenu sur la plage d'Omaha Beach, connue pour être l'un des lieux emblématiques du Débarquement de 1944, en Normandie. James Crowley, un vétéran américain de 91 ans ayant combattu lors de la bataille, est retrouvé mort, tué par balle et vêtu de son ancien uniforme militaire. Et l'enquête, menée par la capitaine Éloïse Gentil, va s'avérer plus complexe qu'il n'y paraît.

Si le scénario policier est convenu, la curiosité des téléspectateur pour Le mort de la plage viendra certainement de la prestation de l'ancienne star des JT de TF1 dans un des rôles secondaires. Claire Chazal s'est ici glissée dans la peau d'Évelyne Leroy-Duval, la maire du village normand secoué par ce crime. Habituée à interroger les politiques, la célèbre journaliste en est donc devenue une le temps d'un tournage, avec "exaltation, passion et plaisir", comme elle l'avait indiqué à la presse à l'époque. Le tout avec un naturel déconcertant pour certains et un jeu un peu gauche pour d'autres...

De longues minutes d'attente

Ses confrontations avec la capitaine Gentil, interprétée par Claire Borotra, tenteront bien de mettre un peu d'intensité dans le scénario, mais il faut admettre que Claire Chazal parvient difficilement à illuminer le petit écran dans le rôle de cette édile aux abois, contrainte de composer avec ce terrible drame et à faire face au poids de l'histoire. La présence de la journaliste a été limitée à seulement 4 scènes et il faut patienter jusqu'à la 37e minute pour la découvrir. De quoi renforcer le suspense et l'attente des téléspectateurs, mais surtout rendre difficile la comparaison avec les "gueules" confirmées du casting, comme Jean-François Balmer ou Michel Jonasz, passé depuis longtemps de la musique aux téléfilms.

Le mort de la plage a au moins bénéficié de la présence de Claire Chazal sur un point : lors de sa première diffusion en 2018, l'audience du téléfilm avait dépassé les 5 millions de téléspectateurs. Une bonne habitude que la saga des "Meurtes à..." a d'ailleurs conservée avec des stars régulièrement invitées à élucider des crimes aux quatre coins du pays, de Stéphane Bern à Jean-Pierre Foucault. Une plus-value médiatique autant qu'artistique en somme.