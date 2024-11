Cette émission kitsch et choc sera la plus grosse nouveauté de 2025 à la TV, voici à quoi elle va ressembler

Une toute nouvelle émission va faire son apparition à la télévision, sur TF1, en 2025. Et elle devrait être très remarquée...

Les nouveaux concepts sont nombreux chaque année à la télévision, mais ceux qui font mouche sont rares. TF1 prépare un tout nouveau programme événementiel pour y parvenir, en marquant les esprits durablement, au moins autant que Mask Singer, dernière véritable surprise sortie des cartons en 2019. Cette fois, la première chaîne se lance dans un jeu aussi épique que spectaculaire, qui vise à acquérir le statut de nouveaux jeux du cirque, ou a minima d'Interville version 2025.

Le nom de ce jeu est aussi évocateur que dans l'air du temps : il s'agit de "Gladiators". Mais si TF1 veut jouer à fond l'effet de surprise, la chaîne recycle comme bien souvent un concept qui a déjà fait ses preuves dans d'autres contrées. Car Gladiators est inspiré d'American Gladiators, jeu culte des années 1990 aux Etats-Unis et qui vient de connaître une nouvelle vie au Royaume-Uni, avec une version modernisées sur la BBC. Cette adaptation, restée fidèle à l'esprit d'origine, a séduit jusqu'à 6 millions de téléspectateurs, preuve de la popularité intact de ce divertissement.

De nombreuses vidéos de l'ancien American Gladiators sont disponibles sur un compte officiel, sur YouTube. © Capture YouTube

Pour avoir une idée du concept, de nombreuses vidéos de l'ancestral American Galdiators sont toujours disponibles sur YouTube, illustrant à quel point le jeu pouvait s'avérer kitsch et exagérément héroïque, avec des protagonistes frôlant la caricature. L'émission de la BBC, quoique plus récente, donne un aperçu sans doute plus moderne, mais tout aussi déconcertant.

Le principe de Gladiators est simple, mais redoutablement efficace. Chaque semaine, quatre candidats, deux hommes et deux femmes au physique affûté, affronteront les "gladiateurs" de l'émission, des athlètes surentraînés, dans des épreuves hors du commun. Les décors verront s'enchaîner des duels au bâton sur des podiums, des courses poursuites sur des parcours d'obstacles, ou encore de l'escalade sur des murs immenses.

Les candidats engrangeront des points à chaque épreuve et les deux meilleurs s'affronteront sur une ultime course spectaculaire, "l'Eliminator". De l'agilité, de la force, de la stratégie et du mental seront nécessaires pour espérer triompher et remporter la compétition. Pour les téléspectateurs, la promesse est claire : du grand spectacle, des performances physiques hors-norme et des candidats qui se dépassent pour battre des gladiateurs des temps modernes.

Et c'est un trio détonnant lui aussi qui a été choisi pour présenter la nouvelle mouture française : si Denis Brogniart ne surprendra personne dans ce genre de programme, après Koh Lanta ou Ninja Warrior, il sera épaulé par le vénérable Jean-Pierre Foucault, qu'on croyait en préretraite, cantonné aux Miss et aux tirages du Loto, mais aussi d'Hélène Mannarino, révélée dans l'émission C'est Canteloup... Un grand écart inédit au micro pour une émission qui attisera certainement la curiosité. Les dates de diffusion devraient être bientôt communiquées.