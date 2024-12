Pas de trêve pour Noël ! La guerre continue entre Nagui et Jean-Luc Reichmann en plein réveillon

Pour la soirée de Noël, TF1 et France 2 ont décidé de sortir les grands moyens et de se rendre coup pour coup. Autrefois inséparables, Jean-Luc Reichmann et Nagui vont encore se retrouver face à face.

C'est une soirée de Noël pas comme les autres qui s'annonce sur TF1 et France 2. Ce mardi 24 décembre, deux des plus grands rivaux de la télévision vont s'affronter lors de deux soirées inédites. Une émission spéciale Les 12 coups de midi, animée par Jean-Luc Reichmann sur TF1, fera face à un N'oubliez pas les paroles tout aussi spécial, animé par Nagui. Un duel au sommet entre deux géants de la télévision autrefois inséparables.

Si les deux animateurs s'affrontent depuis des années à coups de karaokés géants et de questions de culture générale pour être le préféré des Français, leur histoire commune remonte à bien plus loin et n'a pas toujours été celle d'une rivalité féroce. Dans les années 1990, les deux hommes ont en effet longtemps travaillé ensemble, notamment sur les émissions Que le meilleur gagne et N'oubliez pas votre brosse à dents, dans lesquelles Reichmann jouait les voix off déjantées pour Nagui.

Les 12 Coups de midi se fera en présence de nombreux invités et N'oubliez pas les paroles fêtera sa 7000e émission ce 24 décembre. © Jean-Philippe BALTEL / TF1, via PhotoTélé

Mais lorsque Jean-Luc Reichmann a voulu prendre son envol en solo, les relations entre les deux hommes se sont tendues. A l'époque, au milieu des années 1990, Nagui ne voyait pas d'un bon œil que son acolyte anime sa propre émission. Dans le documentaire Jean-Luc Reichmann, un destin hors du commun, diffusé sur TF1 en 2022, Nagui expliquait : "Ce n'était pas de la jalousie, mais clairement lorsque la chaîne a commencé à me dire : 'Est-ce que tu penses que Jean-Luc pourrait animer telle émission ?', j'ai eu un sentiment de potentiellement perdre un membre de l'équipe".

Depuis, chacun a tracé sa route avec succès, se positionnant comme une valeur sûre de sa chaîne. Et au fil des années, l'amitié semble avoir repris le dessus sur la compétition. En juin dernier, les deux hommes se sont même offerts des retrouvailles émouvantes quand Jean-Luc Reichmann a débarqué sur le plateau de N'oubliez pas les paroles. "On se connaît depuis 33 ans [...]. C'est grâce à Nagui que je suis devenu ce que je suis car tu m'as laissé la porte ouverte et le micro ouvert", avait lâché ce dernier face à un Nagui ému. Avant de conclure : "Je voulais dire à la France entière que je t'aime très fort".

"On se connaît depuis trente ans. On ne part pas en vacances ensemble, mais nos enfants se connaissent, on s'écrit, on se parle, il n'y a aucun problème", avait aussi expliqué Reichmann dans C à vous en juillet dernier. "Ce qu'il y a de génial avec Nagui, c'est qu'à chaque fois qu'on se croise c'est un bonheur", avait-il ajouté, en assurant qu'il avait le "fantasme" de pouvoir un jour refaire une émission avec son acolyte.

En attendant ce projet commun tant espéré, c'est bien en rivaux et chacun sur sa chaîne que Nagui et Jean-Luc Reichmann s'affronteront le soir du réveillon. Mais qui sait ? Et si Nagui rendait enfin la pareille à son ami en lui rendant visite à son tour pour Noël ?