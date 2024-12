Le Meilleur pâtisser 2024 : la date de la finale dévoilée, ce détail va en décevoir plus d'un(e)

Le Meilleur Pâtissier arrive bientôt à sa conclusion sur M6. Alors que la compétition fait rage, la date de la finale a été dévoilée et certains fans de l'émission vont sans doute être déçus...

La 13e saison du Meilleur Pâtissier bat son plein sur M6 et passionne les téléspectateurs chaque jeudi soir. Présentée cette année par Laëtitia Milot, aux côtés des incontournables Cyril Lignac et Mercotte, l'émission a vu s'affronter 14 pâtissiers amateurs dès le lancement en septembre. Semaine après semaine, les candidats, 6 hommes et 8 femmes au départ, rivalisent de talent et de créativité pour séduire le jury sur des thèmes aussi variés que les trompe-l'œil, l'amour, le retour en enfance ou encore Halloween.

Au fil des épreuves du Meilleur Pâtissier, les cuistos amateurs ont eu l'opportunité unique de rencontrer de grands chefs reconnus comme Maxime Frédéric, élu Meilleur Pâtissier 2022 par le guide Gault & Millau, ou Étienne Leroy, Champion du monde de pâtisserie en 2017. Ce dernier a même mis en vente la création de Timothée, l'un des candidats, dans les boutiques prestigieuses de la Maison Lenôtre. Une belle consécration pour le jeune homme.

Alors que la compétition avance vers son dénouement, quatre pâtissiers sont encore en lice pour décrocher le titre tant convoité : Tsiory, José, Benjamin et Timothée. Vous ne remarquez rien ? Ces noms sont 100% masculins puisque l'élimination de Laurène mi-décembre dernière a sonné le glas des candidatures féminines. Du jamais vu dans l'histoire du concours et sans doute un motif de déception pour quelques téléspectateurs et surtout téléspectatrices.

Une date en 2025 pour la finale du Meilleur Pâtissier

Les cinq hommes encore en course dans Le Meilleur Pâtissier devront se surpasser lors de l'épisode du 26 décembre sur le thème des "recettes de famille", en imaginant un gâteau trompe l'oeil d'une recette de famille pour l'épreuve créative, puis en réalisant un "super strudel" pour l'épreuve technique et enfin un dessert qu'ils ont souvent raté à la maison pour l'épreuve surprise.

Les paris sont ouverts entre les finalistes puisque José, le doyen de la compétition, a déjà décroché trois fois le tablier bleu, tandis que Benjamin et Tsiory suivent avec deux tabliers bleus chacun. Seul Timothée n'en compte qu'un pour l'instant. Mais rien n'est joué et les rebondissements font partie intégrante du Meilleur Pâtissier, à l'image du retour surprise de Romain dans le concours après son élimination, suite à sa victoire dans l'épreuve de rattrapage "Qui réintégrera la tente ?" en cours de saison.

Cette finale 100% masculine a en tout cas une date et il faudra encore patienter : le verdict du Meilleur Pâtissier a été fixé au jeudi 9 janvier 2025 à 21h10 sur M6. On connaîtra alors le nom du grand gagnant de cette 13e édition. Les paris restent ouverts d'ici là, mais une chose est sûre : le suspense est à son comble et le vainqueur, quel qu'il soit, l'aura amplement mérité !