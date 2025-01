Le Meilleur Pâtissier : et à la fin, il n'y a qu'un seul gagnant - voici les trois temps forts de la finale

La finale du Meilleur Pâtissier a été programmée ce jeudi 9 janvier 2025, sur M6. Qui de José, Timothée ou Tsiory est le grand gagnant de cet épilogue 100% masculin ?

C'est l'heure du dessert pour le Meilleur Pâtissier ! Après 13 semaines de compétition acharnée, les trois finalistes du concours culinaire sont connus depuis la semaine dernière : José, Timothée et Tsiory se disputent la victoire finale ce jeudi 9 janvier, sur M6, à partir de 21h10. C'est donc un gagnant qui a été couronné à l'issue de cette saison 2024, tournée en juin dernier au château d'Ormesson, dans le Val de Marne.

Lors des demi-finales du Meilleur Pâtissier diffusées ces dernières semaines, les quatre derniers candidats en lice ont redoublé d'efforts pour tenter de décrocher leur ticket. Tsiory, après un passage à vide, a réussi à se relancer en remportant la première épreuve créative avec une boule de neige inspirée de son voyage en Laponie. José, de son côté, a connu une demi-finale mouvementée. Victime d'un malaise, il a dû s'absenter lors de la dégustation de l'épreuve créative. Mais le candidat a su rebondir en impressionnant le jury lors de l'ultime épreuve, s'assurant une place en finale.

À seulement 16 ans, Timothée a écrit l'histoire du Meilleur Pâtissier, en devenant pour sa part le recordman de victoires lors des épreuves techniques. En décrochant son 8e succès, il a dépassé Camille et ses 7 épreuves remportées lors de la saison 8. Pour fêter ce record et sa qualification, le jeune prodige a plongé tout habillé dans l'étang du Domaine d'Ormesson. Un des temps forts de cette 13e édition du Meilleur Pâtissier.

Timothée, José et Tsiory, en finale du Meilleur Pâtissier. © M6, via PotoTélé

Trois temps forts pour la finale du Meilleur Pâtissier

Pour cette grande finale, les pâtissiers amateurs devront régaler un jury de prestige, mais aussi le public venu déguster leurs créations lors de trois ultimes épreuves concoctées par Cyril Lignac et Mercotte. Trois temps forts pour finir le Meilleur Pâtissier en beauté :

L'épreuve créative demandera aux finalistes de réaliser un gâteau racontant leur vœu le plus cher, qu'il s'agisse d'ouvrir une pâtisserie, faire le tour du monde ou encore gagner le concours. Imagination et créativité seront de mise.

L'épreuve technique consistera en la confection d'une galette des rois parfaite. Les finalistes suivront les conseils de Nina Métayer, meilleure cheffe pâtissière du monde. Pâte feuilletée, frangipane, couronne en dentelle... Tous les secrets seront dévoilés pour sublimer ce grand classique.

L'épreuve surprise viendra couronner le tout et invitera Timothée, José et Tsiory dà proposer leur "gâteau signature", une création rassemblant toutes leurs compétences. Un défi de taille, jugé par Cyril Lignac et Mercotte mais aussi par le célèbre chef pâtissier Pierre Hermé.

José, Timothée, Tsiory : qui est le gagnant du Meilleur Pâtissier

Pour séduire le jury et le public du Meilleur Pâtissier, dont les votes compteront, il faudra faire preuve d'excellence à tous les niveaux. Mais à la fin, on le sait, il n'y a qu'un seul gagnant. Même s'il est le benjamin de la compétition, Timothée a assurément une belle carte à jouer après son parcours impressionnant. Mais José, qui a démontré son expérience et Tsiory, à l'imagination débordante, ne lui feront aucun cadeau, bien décidés eux aussi à décrocher le titre. Alors, lequel des trois finalistes parviendra à tirer son épingle du jeu et à remporter cette 13e saison du Meilleur Pâtissier ? Réponse ce jeudi 9 janvier en prime-time sur M6.