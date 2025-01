Votre programme TNT va changer radicalement en 2025, des "écrans noirs" et de nouvelles chaînes

Il n'y a pas que C8 qui va disparaître... 2025 sera une année de grands changements pour la TNT. D'autres chaînes historiques vont cesser d'émettre et deux petites nouvelles feront leur apparition.

L'année 2025 va marquer un bouleversement sans précédent dans votre programme TV, en particulier dans la grille de la TNT. De nombreuses chaînes emblématiques vont en effet cesser d'émettre, laissant place à de nouveaux venus. Parmi les principales victimes de ce grand ménage, on retrouve C8 et NRJ12. En juillet dernier, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), en charge d'attribuer et de contrôler les fréquences, a annoncé que les deux chaînes de la TNT n'étaient pas reconduites et s'arrêteraient.

Une date a même été fixée : le 28 février 2025, les deux chaînes cesseront d'émettre après respectivement 11 et 17 ans d'existence. Un choc pour leurs équipes qui tentent depuis plusieurs mois de faire appel de la décision, en vain. Autre départ notable, celui de Canal+ qui a choisi de retirer l'ensemble de ses chaînes payantes de la TNT en 2025 : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète+. Le groupe a dénoncé en fin d'année un "environnement fiscal et réglementaire de plus en plus contraignant". Ses abonnés TNT devront passer sur d'autres modes de réception comme le satellite ou l'ADSL.

Et ce n'est pas tout, la chaîne locale BFM Paris, lancée en 2016 par Altice et diffusée sur le canal 30 de la TNT, va elle aussi s'arrêter courant 2025, faute d'avoir trouvé son équilibre économique. Ses 27 journalistes en CDI devraient être reclassés sur les autres antennes du groupe, BFMTV en tête. Les déclinaisons régionales comme BFM Lyon ou BFM Grand Littoral ne sont en revanche pas menacées.

L'Arcom a déjà sélectionné deux nouveaux entrants pour compléter les canaux 8 et 12 de la TNT : OFTV et RéelsTV. OFTV est un projet porté par le groupe Sipa-Ouest-France. La chaîne entend "mettre en avant les territoires" avec une programmation axée sur l'information locale, mais aussi du divertissement, des séries et du cinéma français. Son studio principal sera d'ailleurs installé à Rennes, et non à Paris comme la plupart de ses concurrentes.

OFTV émettra à partir du 1er mars ou du 1er septembre 2025 au plus tard. De quoi s'attendre à un écran noir sur un des canaux libérés dès la fin février, comme l'a dénoncé Cyril Hanouna ? Pas tout à fait, comme l'a expliqué le site Actu.fr, mais c'est tout comme. A moins que l'Arcom décide de revoir totalement les canaux pour plusieurs chaînes, de BFMTV à LCI, ce qui serait encore un énorme bouleversement.

De son côté, RéelsTV est un projet émanant du magnat tchèque Daniel Kretinsky, qui possède déjà de nombreux médias en France comme Elle, Marianne ou encore le site Loopsider. La chaîne misera sur les documentaires (50% de sa grille), les débats et émissions culturelles. Elle aussi met en avant sa volonté de proposer un ton "apaisé", loin des clashs et des polémiques. Son lancement est prévu au 1er mars 2025.

Reste à savoir si ces deux nouveaux acteurs parviendront à trouver leur public et à s'installer durablement dans le paysage. Ils devront pour cela convaincre des annonceurs échaudés par les audiences en berne de la TNT, à l'heure où la consommation sur les plateforme de streaming ne cesse de progresser...