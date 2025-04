Le FBI confirme les avertissements de Google, Microsoft et Apple : il faut cesser d'utiliser ces sites web

Ces sites comportent des virus et malwares qui sont dangereux pour votre vie privée et vos données bancaires.

Si le FBI est principalement connu pour ses investigations dans la vie réelle, le célèbre bureau d'enquête américain officie également sur la Toile. Et ses membres communiquent de plus en plus régulièrement sur des risques liés à la sécurité des internautes lorsque ces derniers peuvent être exposés à des dangers en ligne, que ce soit par le biais d'un smartphone, d'un ordinateur, ou d'une tablette.

Récemment, le FBI a pris très au sérieux une nouvelle menace mise en lumière par les plus gros navigateurs qui existent actuellement sur le marché. Google Chrome, Microsoft Edge et Safari (Apple) semblent être unanimes sur la dangerosité de cette menace qui se répand de plus en plus sur le web. Plusieurs sites sont évoqués et régulièrement utilisés par des internautes alors qu'en secret, ils distribuent à ces derniers des virus et fichiers infectés.

La menace principale évoquée par le FBI concerne les convertisseurs de documents en ligne. Ces sites et outils sont régulièrement utilisés par de très nombreux internautes pour leur gratuité et leur facilité d'utilisation. Avec ces derniers, passer un document Word en PDF et inversement est un jeu d'enfant. Pourtant, beaucoup des utilisateurs manipulent ces sites sans vraiment s'inquiéter de ce qu'ils renferment ou de l'utilisation faites des documents envoyés.

Et le FBI émet cette fois une mise en garde très forte : il faudrait ne plus jamais utiliser les convertisseurs de documents en ligne. Les raisons sont assez simples et multiples. Le manque de vérification par des organisations ou des experts en cybesécurité est notamment pointé, malgré les tonnes de documents traités chaque jour, dont certains peuvent être confidentiels ou personnels. L'insertion régulière de malwares et de virus à l'insu des utilisateurs est aussi une faille majeure. En pensant télécharger simplement le fichier converti, on peut se trouver au final avec des menaces critiques sur son ordinateur.

Bien que le FBI n'ai pas donné de liste précise de sites à éviter, le bureau recommande de ne passer que par des solutions officielles proposées par des plateformes et applications reconnues pour convertir vos fichiers.

Sur le réseau social X, un utilisateur expert en cybersécurité dévoilait récemment quelques liens de convertisseurs de documents qui s'avèrent en réalité porteurs de malwares, virus ou tentatives de phishing. Des sites comme imageconvertors.com, convertitoremp3.it ou encore converallfiles.com sont évoqués. Ces derniers, permettraient à leurs créateurs de distribuer des fichiers hautement dangereux pour vos données personnelles et la sécurité de votre machine.